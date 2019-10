Calcio a 5: dalla serie B alla D, il ricco programma del weekend

Si comincia questa sera, venerdì 18 settembre, si va avanti fino a lunedì per un altro lungo weekend sui campi di calcio a 5. Dalla serie B alla D, saranno giorni intensi per le squadre della provincia di Cuneo. Le prime a scendere in campo sono Bra e Futsal Savigliano nella quarta giornata di C1 in programma questa sera, venerdì 18 ottobre. Entrambe sono alla ricerca di riscatto dopo le sconfitte dell’ultima giornata: i braidesi proveranno a tornare alla vittoria nella insidiosa trasferta di Grugliasco sul campo del Dorina che in classifica ha 6 punti ed è reduce dalla bella affermazione esterna con il Cus Piemonte Orientale. Impegno casalingo invece per la Futsal Savigliano, che ospita il Kinetika Taurus, formazione che in tre partite ha totalizzato 4 punti.

Sabato pomeriggio in campo la serie B per la terza giornata: turno di riposo per la Rhibo Fossano, mentre per l’Elledì lunga trasferta in Sardegna sul campo del Futsal Ossi.

Lunedì sera tocca alla C1 e alla D. In C1 si gioca il terzo turno: dopo due vittorie consecutive, l’Area Calcio Alba Roero va alla caccia del tris nel match interno con l’Aurora Nichelino, formazione con cui divide il primato a punteggio pieno. Impegno casalingo anche per il Centallo che ospita la Buttiglierese con l’obiettivo di riscattare il ko della settimana scorsa contro il Bardonecchia.

In serie D squadre in campo per la seconda giornata: spiccano i derby tra Futsal Busca e Pro Savigliano e tra Bisalta e Langa Calcio (si gioca martedì sera); trasferte torinesi per il Salice e il Savigliano Calcio, che fanno visita rispettivamente al Garino e al Don Bosco Agnelli, mentre l’Albese ospita l’Academy Torino.