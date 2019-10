Presentata la nuova stagione del cine-teatro Magda Olivero di Saluzzo (VIDEO E FOTO)

Ha inizio la stagione 2019/2020 del cine-teatro Magda Olivero di Saluzzo, ex Politeama, un luogo nuovo, riscoperto e ricreato, condotto dall’associazione “Ratatoj” come capofila del progetto. Questo luogo nuovo presenta una self area, nella quale ci si può confrontare prima e dopo gli spettacoli, chiacchierando e bevendo un caffè in compagnia. Nuovo anche il sito, che migliorato nelle grafiche e nella presentazione aiuta il cittadino nella scelta dello spettacolo.

Durante la conferenza stampa di presentazione, gli interventi sono stati molteplici: la prima ad intervenire, l’Assessore alla Cultura Gullino, ha precisato l’importanza di questo luogo, non tanto come luogo paragonato ad un cinema bensì uno spazio che deve essere un punto di incontro per la collettività saluzzese.

Novità di questa stagione teatrale, la collaborazione con la Fondazione “Piemonte dal Vivo”, con l’intervento di Enrico Regis, un valore aggiunto per il cartellone 2019-20: inseriti 5 spettacoli di elevata qualità e di richiamo, che avranno un forte valore attrattivo sui cittadini saluzzesi. Piemonte dal Vivo porta avanti un progetto a tutto tondo sulle arti performative, con uno sguardo sempre attento al presente. Lo spettacolo teatrale amatoriale lavora con la compagnia “I atto”, “Teatro prosa Saluzzo”, “Rosso in valigia”, “Cercle Rouge”, “Corte dei folli”.

Scopo della stagione è quello di mettere assieme più filoni, oltre al teatro amatoriale, anche la tradizione musicale con la compagnia “Ratatoj”. Questa compagnia vuole in primo luogo affermare il valore dello spettacolo dal vivo, della sperimentazione e dell’innovazione del linguaggio in grado di veicolare valori e narrazioni. si esibiranno artisti di indiscusso rilievo nazionale affiancati da produzioni indipendenti.

Andiamo ora al cinema: nel programma troviamo l’aggiunta di docu-film legati al territorio, film partecipanti al Torino Film Festival, la rete “Sinemah”, “Ucca” e “Piemonte Movie”, con una relazione programmatica con “Aiace” che affiancherà le proiezioni.

Altra novità è data dalla collaborazione con il “Melarancio”, “A.T.G.T.P.” e “Teatro Invito” che, con “un sipario tra cielo e terra”, inserisce all’interno del programma spettacoli per tutta la famiglia, cercando in questo luogo, un punto di unione per le relazioni famigliari, un posto in cui poter andare a passare la domenica pomeriggi con tutta la famiglia.