Doppio incidente nella notte: Vigili del Fuoco impegnati a Fossano e Bagnolo

E’ stata una giornata movimentata, quella di ieri, per quanto concerne viabilità e cronaca in provincia di Cuneo.

Dopo i molti interventi nel corso della giornata, anche ieri sera i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per una doppia azione a Fossano e Bagnolo Piemonte, per una doppia messa in sicurezza di veicoli.

Nel primo caso, in via della Repubblica, un’auto è sbandata terminando la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, in una zona ragionevolmente centrale, attorno alle 00.30.

Nel secondo, in circostanze simili, il conducente ha perso il controllo della propria vettura nei pressi di via Maddalene, con il veicolo che si è schiantato anche in questo caso contro un “palo della luce” (attorno alla mezzanotte).

Fortunatamente illesi entrambi i conducenti, con i soccorritori che hanno potuto mettere in sicurezza strada ed automobili in poche ore.