Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (15 ottobre) a Bagnolo Piemonte dove, intorno alle 13.30, un’auto, finita fuori controllo, ha abbattuto una colonnina del gas.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Barge, per la messa in sicurezza dell’area e per assicurarsi che non vi fossero perdite di gas, ed il 118 per il soccorso al conducente del mezzo, ferito per fortuna solo lievemente.