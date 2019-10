Alba: continuano i grandi eventi della Fiera del Tartufo (FOTO E VIDEO)

Anche il secondo fine settimana della Fiera del Tartufo si è concluso, continuando a registrare una forte affluenza turistica.

Già dalle prime ore del mattino, presso il Cortile della Maddalena è possibile trovare numerosi turisti davanti all’accesso del Mercato Mondiale della Fiera. I tartufi esposti vengono sottoposti a seri controlli d’autenticità, scrupolosamente pesati in modo da stabilirne giusto prezzo e valore prima di essere venduti. Inoltre, All’interno del padiglione, è possibile incontrare anche prodotti di gastronomia e artigianato che rendono il nome della regione famoso non solo in Italia ma perfino nel mondo.

Nel video, le parole di Marco Scuderi, vice presidente dell’ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’ALBA

Perfino la “Piazza dei Sapori” continua a godere di una straordinaria partecipazione. L’evento organizzato dal Comitato Piazza San Paolo con l’aiuto dell’ A.C.A. (Associazione Commercianti Albesi) è un ottimo ambiente per famiglie, dove poter assaporare pietanze anche più rustiche accompagnate da svariati intrattenimenti.

Per questa occasione è stata allestita un’attrezzata “Area Kids” gestita da Daniela Febino, realizzatrice di laboratori teatrali presso le scuole albesi e dal collettivo Scirò, una piccola compagnia di teatrodanza per ragazzi. Insieme si occupano di realizzare laboratori e spettacoli per bambini, proponendo come tema le erbe aromatiche.

Non sono venuti a meno gli ospiti, ad esibirsi sul palcoscenico i giovani apprendisti ballerini della Hip Hop school BE-STREET di Alba e la cantautrice AmbraMarie anche radiofonica di Radio Freccia.

Nel video,il pensiero di Monja Amione, presidente del Comitato Piazza San Paolo.