Eccellenza B: Bellino e Rizq stendono il Benarzole, il Chisola passa 2-0

Termina 0-2 la gara tra Benarzole e Chisola valida per la sesta giornata del Girone B del campionato di Eccellenza piemontese.

La sfida comincia con lo studio dell’avversario, nessuna delle due squadre vuole scoprirsi ma entrambe ovviamente cercano la via del gol.

Al 6′ minuto arriva un’ottima azione in ripartenza del Chisola con Ba che si porta il pallone sino al limite dell’area: azione che però si spegne in un non nulla.

Dopo 22 minuti dall’inizio della gara, il Chisola passa in vantaggio con il gol del numero 10 Bellino, servito con un cross dal compagno Dagasso. Nulla da fare per Nurisso, la squadra ospite passa avanti.

Il Benarzole cerca di reagire senza però trovare la via per un tiro in porta, inizia a farsi sentire il nervosismo degli spalti anche sul campo da gioco.

Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda tutti a prendere un the caldo, dando così occasione alle due squadre di studiare le giuste manovre in vista dei secondi 45 minuti.

Dopo il tiro di Porcaro, deviato da Cavallo, il Chisola riparte e sfrutta ottimamente le fasce.

Ripartenza fulminante che culmina con il cross rasoterra al centro dell’area di Capocelli e a porta vuota Rizq non può fallire: 0-2 del Chisola al 62′. Al 90′ ultima occasione della gara con il Benarzole che si rende pericoloso: tiro al volo di Sclauzero con la palla che si schianta sull’incrocio dei pali.

Non bastano i 4 minuti di recupero al Benarzole per trovare quantomeno il gol della bandiera: al “Comunale” trionfa il Chisola per 0-2. I padroni di casa restano in cerca della prima vittoria stagionale, al momento solo tre pareggi e tre sconfitte per gli uomini di Ghisolfi.

Nella prossima giornata il Benarzole affronterà fuori casa il Castellazzo Bormida mentre il Chisola se la vedrà contro il Canelli, arrivato secondo nello scorso campionato di Eccellenza.

BENARZOLE-CHISOLA 0-2: 22′ Bellino, 62′ Rizq.

BENARZOLE: Nurisso, Pallara (71′ Capuani), Cora (71′ Caputo), Vallati, Ferrarese, Grimaldi, Porcaro, Laneve (63′ Gai), Cavallo, Sclauzero, Riorda. Mister Ghisolfi.

CHISOLA: Marcaccini, Dagasso (91′ Mazza), Tuninetti, Russo, Degrassi, Vernero, Bellino (87′ Di Cello), Ba, Germinario, Capocelli (74′ Chirulli), Rizq (89′ Ollio). Mister Nistico.

ARBITRO: Laugelli (Casale Monferrato)

ASSISTENTI: Giaveno (Pinerolo), Varsalona (Pinerolo).