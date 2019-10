Calcio a 5 Serie B: secondo stop per l’Elledì Carmagnola (VIDEO)

Secondo stop consecutivo, in Serie B, per l’Elledì MyGlass Carmagnola. Ieri pomeriggio al palasport di Caramagna Piemonte, è stata la Domus Bresso ad “acchiappare” l’intera posta in palio: 0-2 il punteggio finale, con reti decisive di Previtera e Di Biasi (entrambe nella ripresa).

Ganci; Mantino, Karaja, Lahaye e Oanea, il quintetto di partenza scelto dal coach-giocatore giallonero Francesco Giuliano.

Prima del calcio d’inizio, grandi applausi a Fabio Zamburlin: l’ex portiere carmagnolese, da questa stagione a difesa dei pali lombardi.

Parte forte l’Elledì MyGlass, poi al quarto minuto gli arbitri non vedono un netto tocco di mano ospite, in area della Domus.

Sul parquet subentrano Canavese, Di Gregorio, Piazza, Lisa e Sandri. Bella parata bassa di Ganci su Dragone, con pallone in corner al 10′. Ancora Ganci che risponde alla grande su Dragone, poi è Zamburlin ad opporsi su una bordata di Oanea. “Zambu” si ripete su Lahaye, con Mantino che calcia alto il tap-in (al 17′).

A un minuto dalla sirena, Di Gregorio impegna severamente Zamburlin.

Minuto 4 della ripresa, Ganci para alla grande su Dragone. Al sesto, Zamburlin ci mette la mano sul tentativo con l’esterno di Canavese. Domus Bresso in gol all’ottavo minuto: punizione di Previtera da posizione centrale, palla che trova l’angolino alto e 0-1.

Palo giallonero colpito con Di Gregorio, al 10′, con Zamburlin battuto. Ancora l’ex portiere carmagnolese che neutralizza Lahaye e al 14′ Di Biasi firma il raddoppio, con un diagonale a fil di palo (0-2).

L’Elledì MyGlass gioca con Mantino come portiere di movimento, il successo è della Domus Bresso. Sabato 19 ottobre (ore 16), trasferta in Sardegna per i gialloneri: al palasport di Osilo (Ss), saranno ospiti dell’Ossi San Bartolomeo.

Gli highlights di Elledì MyGlass Carmagnola-Domus Bresso (riprese e montaggio di Gian Paolo Suppa):