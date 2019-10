Caraglio: al Filatoio la Mostra mercato “Di filo in filo Lana e Zafferano”

A Caraglio, domenica 13 ottobre dalle ore 9 alle ore 19,00, negli splendidi e caratteristici locali de IL FILATOIO, XII^ Mostra mercato “Di filo in filo LANA e ZAFFERANO” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune e dall’Associazione “Di filo in filo” in collaborazione con La Fondazione “Il Filatoio” e con la partecipazione del Consorzio dello Zafferano di Caraglio.

Una festa per la lana, un’occasione di ritrovo per gli appassionati con scambio di tecniche e possibilità di acquisto di lana sfusa di alta qualità, filati e manufatti unici nel loro genere perché realizzati tutti artigianalmente. Una festa di colore e sapore con la presentazione del raccolto dello zafferano, eccellenza del territorio caragliese. Una festa per valorizzare il lavoro artigianale tessile e per conoscerne la tradizione con dimostrazioni di tessitura e filatura.

Una festa solidale che propone una Maratona ai ferri o all’uncinetto per creare copertine a sostegno del progetto “W Vittoria” contro la violenza sulle donne. In esposizione e vendita al Filatoio piccoli oggetti di arredamento, sciarpe, calze, berretti, cappelli, abiti e accessori in feltro, bottoni, bijoux,confezioni di abiti e stole realizzati artigianalmente. La manifestazione, ad ingresso libero, vede la partecipazione di artigiani provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia.

Saranno presentati al pubblico i corsi di maglia, cucito, ricamo, macramé organizzati dall’Associazione “Di filo in filo” per i prossimi mesi invernali. Visitabile presso Il Filatoio di Caraglio la Mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili”.

c.s.