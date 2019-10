Bra, “Ad occhi chiusi…”: viaggio musicale dall’Europa al Nuovo Mondo

Domenica 20 Ottobre 2019 alle ore 16,00, presso il coro della chiesa di Santa Chiara in Bra con il Duo Bianchi – Demicheli, possiamo per un attimo chiudere gli occhi ed essere trasportati dalla musica di Fritz Kreisler nella salottiera Vienna del primo ‘900, essere travolti dagli improvvisi sbalzi d’umore e dalla ritmica delle Danze Ungheresi di Johannes Brahms e Sergej Rachmaninov, rivivere l’emozione che accompagna celeberrime colonne sonore, sentire la struggente malinconia e la passione della musica di Astor Piazzolla o il calore del folklore spagnolo evocato da Enrique Granados, in un caleidoscopio di sensazioni che risvegliano il puro piacere dell’ascolto, dove ciascuno è guidato in un proprio personalissimo percorso emozionale.

Il concerto – ad ingresso libero fino esaurimento posti disponibili – è organizzato da “Associazione Culturale Mousikon” con il contributo di “Fondazione CRC” il patrocinio del “Comune di Bra” e della “Regione Piemonte”.