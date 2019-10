Atletica: Roata Chiusani, grandi soddisfazioni tra Galles, Piemonte e Liguria

L’Atletica Roata Chiusani chiude con soddisfazione il primo fine settimana di ottobre, grazie ai risultati dei suoi atleti impegnati a gareggiare, in Italia e all’estero, sui 21,097km della mezza maratona.

Dal Galles, Matteo Olivero porta a casa il nuovo personale sulla distanza, chiudendo la mezza maratona di Cardiff con l’ottimo crono di 1h18’46”.

Alla T-fast21k, andata in scena a Torino Domenica 6 Ottobre, si migliora sui 21,097 km anche Stefano Marongiu, al traguardo in 1h29’47.

Vittoria di categoria SF50 per Silvia Di Salvo, 15a donna al traguardo in 1h34’01”, seconda piazza in categoria SF45 per Daniela Scutti in 1h36’20”, bene Elena Baudena, 3° SF35, in 1h37’14. Ben piazzato Donato Frontuto sui circa 900 classificati.

Buone prove per Mauro Cassutti (1h54’28) e Sergio Valvano (1h57’27”) in gara alla Mezza Tra le Due Baia, disputatasi Domenica 6 a Sestri Levante.

c.s.