I “Creatori di Eccellenza” di Confartigianato Cuneo si presentano al Senato

Il progetto “Creatori di Eccellenza” e la relativa guida “Un viaggio gastronomico in provincia di Cuneo”, realizzati quest’anno da Confartigianato Imprese Cuneo, saranno presentati mercoledì 9 ottobre, a Roma, nell’ambito di una Conferenza Stampa organizzata presso il Senato della Repubblica.

«Proseguendo il percorso intrapreso nei precedenti “anni tematici”, – commenta Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo – dedicati ai materiali utilizzati nel lavoro artigianale, la nostra Associazione quest’anno ha puntato i riflettori sulla figura dell’artigiano, con la sua abilità manuale e la sua creatività, celebrandone capacità e valore in uno dei comparti, quello del cibo, che ci rende “unici” nel mondo. Dopo le numerose presentazioni del progetto da noi organizzate in diversi eventi sul territorio cuneese, è ora un onore avere l’opportunità di illustrare la nostra iniziativa, che sta diventando un “progetto pilota” anche a livello nazionale, nella prestigiosa sede del Senato».

Durante la conferenza, organizzata su impulso particolare dell’On. Giorgio Maria Bergesio, sarà presentata in la Guida “Creatori di Eccellenza nel food”. Edito da Nino Aragno Editore, il volume si sviluppa come un vero e proprio viaggio nella provincia Granda, alla scoperta di specialità tipiche, cuochi e ristoranti, imprese e prodotti del settore artigiano alimentare della provincia cuneese.

Alla presentazione interverranno Alberto Cirio, Governatore della Regione Piemonte, e Cesare Fumagalli, Segretario generale di Confartigianato Imprese nazionale.

«Con l’anno tematico 2019 – commenta Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Imprese Cuneo – la nostra Associazione intende sottolineare come la capacità artigianale si possa declinare in modo trasversale nel contesto economico locale. Abbiamo scelto di partire dal comparto alimentare, apprezzato a livello internazionale, perché nella trasformazione delle materie prime emerge in modo indiscutibile l’abilità dei cuochi, artigiani a tutti gli effetti di rara bravura e di grande tecnica. Stiamo promuovendo il progetto “Creatori di Eccellenza”, ora anche identificabile come “marchio di qualità”, durante convegni, incontri ed eventi fieristici tra i più importanti del nord Italia, per diffondere sempre di più quel “Valore Artigiano” che da sempre rappresenta una delle più importanti cifre distintive del nostro Paese».

