Coppa Piemonte Volley: giornata in chiaro/scuro per le cuneesi, bene LPM e Busca

E’ andata in scena nel weekend la terza giornata della Coppa Piemonte di Volley Femminile.

Nel raggruppamento monregalese, spiccano i risultati ottenuti dall’LPM che vince di misura 1-2 nel derby con il Villanova (primo set per le villanovesi chiuso a 15 quindi rimonta delle pumine che si impongono a 14 e 24), e travolge la Sicom Cherasco con un netto 3-0 e parziali a 24 e per due volte a 19. Nel terzo match di giornata il Villanova si impone sulle cheraschesi per 2-1 vincendo i primi due parziali a 20 e 24 e cedendo il terzo alla Sicom 25-19.

Giornata in chiaroscuro per il Sole di San Martino El Gall che perde nettamente con il Ricotto Volley Villafranca 3-0 e parziali a 17 e doppio 22, e si rifà parzialmente vincendo 2-1 con il Ser Santena in rimonta,con le torinesi che vincono in primo parziale a 20 e subiscono il ritorno delle gallesi che chiudono il match a 18 e a 14.

Alti e bassi anche per il Savigliano, che si impone con La Folgore San Mauro 2-1 (29-27, 21-25, 15-25) ma cade nettamente con l’Isil Volley per 3 a 0 e parziali a 21, 21 e 19.

Infine nel quarto raggruppamento filotto del Busca che vince 2-1 sul Marene (25-18, 26-28 e 25-22) e 3-0 sull’In Volley Piemonte con parziali a 21, 15 e 23, mentre nel terzo match il Marene travolge 3-0 l’In Volley con parziali a 22, 18 e 17

