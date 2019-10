Prima Categoria – Marene vs Bisalta, sfida alle spalle di Sant’Albano Stura e Scarnafigi

Si prospetta un fine settimana decisamente interessante per le formazioni cuneesi partecipanti ai campionato di Prima Categoria.

Nel Girone E trasferta tutt’altro che semplice per l’Atletico Racconigi che andrà alla ricerca dell’impresa sul difficile campo del Villar Perosa, capolista di questo raggruppamento ed ancora a punteggio pieno. Sarà tempo di derby, invece, tra Pro Polonghera e Canale 2000 con i padroni di casa usciti giovedì dalla Coppa Piemonte ed ora concentrati sul campionato mentre gli ospiti, ancora a zero punti, non possono più aspettare per muovere la classifica.

Nel Girone F turno casalingo con i favori del pronostico per il Sant’Albano Stura che attende lo Stella Maris, fermo a quota quattro punti in graduatoria. Lontana dalle mura amiche l’altra battistrada Scarnafigi che, sul terreno di gioco dello Sportroero, si affida all’eterno Caserio, autentico mattatore di quest’avvio di stagione.

Alle spalle del duo di testa big match tra Marene e Bisalta, divise da due soli punti in classifica e destinate ad un campionato di vertice, mentre il Pro Savigliano dopo aver passato il turno in Coppa Piemonte farà visita al fanalino di coda Revello, bastonato anche dal Giudice Sportivo in settimana.

Tenta si proseguire la risalita il San Sebastiano che ospita tra le mura amiche l’Ama Brenta Ceva mentre promette scintille ed equilibrio lo scontro tra Saviglianese e Valle Po. Chiudono il palinsesto i match interni di Boves Mdg e Tre Valli che incroceranno i guantoni rispettivamente contro Murazzo e Roretese.

Nel Girone G ha bisogno di una scintilla per accendere questo campionato il Cortemilia che, ancora fermo al palo, proverà a strappare i primi punti nel match interno contro il Calcio Novese, squadra che ha dimostrato di poter competere con le big.