Calcio a 5 – C1: primo successo per la Futsal Savigliano, Bra ko in casa

La Futsal trova la prima vittoria stagionale, mentre il Bra cade dopo il successo all’esordio. E’ quanto accaduto nella seconda giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5 disputata nella serata di ieri, venerdì 4 ottobre. Entrambe le formazioni cuneesi erano attese da impegni interni dopo l’esordio in trasferta della scorsa settimana.

La Futsal Savigliano cercava riscatto dopo il ko sul campo del Monferrato: la squadra di Sichera ha confermato i buoni segnali mostrati al debutto, ma questa volta è arrivata anche una bella vittoria sui torinesi del Top 5, regolati con il risultato di 9-6 in un match equilibrato e vibrante, deciso solo nel finale. Saviglianesi trascinati da Ternavasio, autore di 4 reti; in gol anche Greco, Faule, Conti, Cossotti e Portera.

La Futsal raggiunge a 3 punti il Bra, sconfitto in casa per 2-1 dal Cus Piemonte Orientale al termine di una partita dai due volti per la squadra di Bertello. I padroni di casa sono partiti male, andando subito sotto ma reagendo bene nel finale di tempo ed in avvio di ripresa. Nel momento di maggior spinta dei padroni di casa è però arrivato il raddoppio del Cus e a nulla è servito il gol di Maccagno nei minuti finali.

Serie C1 – Seconda giornata

Bra – Cus Piemonte Orientale 1-2

Dorina – Kinetika Taurus 2-3

Futsal Fucsia Nizza – Castellamonte 3-1

Futsal Savigliano – Top Five 9-6

Pasta – Sermig 6-6

Val D Lans – Monferrato 6-3

Classifica

Val D Lans 6, Pasta 4, Monferrato 3, Cus Piemonte Orientale 3, Futsal Savigliano 3, Kinetika Taurus 3, Bra 3, Top Five 3, Dorina 3, Futsal Fucsia Nizza 3, Sermig 1, Castellamonte 0