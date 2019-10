Questa sera prima tappa cuneese per Movie Tellers. Appuntamento a Dogliani con ospite Francesco Ghiaccio

Torna per la 3a edizione la rassegna Movie Tellers – Narrazioni cinematografiche, che continua a crescere coinvolgendo un numero sempre maggiore di sale nella sua rete distributiva local&slow toccando i quattro angoli di una regione, il Piemonte, dalla spiccata vocazione cinematografica.

Movie Tellers che fa parte del progetto “Piemonte Cinema Network”, è realizzata da Associazione Piemonte e si avvale del sostegno di Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e la partecipazione di Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival e TorinoFilmLab che in sinergia hanno studiato una programmazione per offrire al pubblico un’esperienza completa che porta il cinema a diretto contatto con gli spettatori grazie alla presenza in sala di autori, protagonisti e professionisti, pronti a raccontare e raccontarsi.

Dall’1 al 31 ottobre i 12 titoli scelti – 4 lungometraggi, 4 documentari, 4 cortometraggi – arriveranno in 27 città delle 8 province del Piemonte dando vita a una rassegna ricca con 137 proiezioni in 35 appuntamenti.

Il Cinema Multilanghe di Dogliani (piazza Gorizia, 9), è uno dei cinema selezionati con Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta che hanno aderito al circuito distributivo di Movie Tellers e VENERDÌ 4 OTTOBRE la rassegna fa tappa qui con 1 cortometraggio, 1 documentario e 1 lungometraggio selezionati dalla recente produzione cinematografica legata alla regione. Una programmazione ricercata e al tempo stesso pensata per un pubblico variegato.

L’appuntamento di Dogliani parte alle 18.00 con un cortometraggio che si è guadagnato il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Short Film Fund, In principio del torinese Daniele Nicolosi, girato a Cameri (No), che sta partecipando a svariati festival italiani e internazionali per proseguire alle 18.15 con Sa femina accabadora di Fabrizio Galatea, prodotto dalla torinese Zenit Arti Audiovisive e girato in Sardegna, dove affondano le radici della leggendaria figura della accabadora, donne che fino agli anni ’60 praticavano un’antica forma di eutanasia.

Si rinnova anche quest’anno la partnership con Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta alla quale si aggiunge la Nova Coop che dalle 20.15 darà vita ad una degustazione di prodotti locali, ideale preludio alla proiezione che aprirà la serata alle 21.00. Come nella passata edizione, Movie Tellers darà infatti un assaggio di uno degli omaggi del prossimo Torino Film Festival (22 – 30 novembre 2019), dedicato allo scrittore torinese e regista MARIO SOLDATI. A vent’anni dalla sua scomparsa si potranno ripercorrere grazie al patrocinio della Rai e in collaborazione con Rai Teche, alcune tappe di quello che è a tutti gli effetti il precursore dei numerosi format che uniscono tv e gastronomia: Viaggio nella valle del Po – Alla ricerca dei cibi genuini.

In chiusura, alle 21.30, Dolcissime del regista alessandrino Francesco Ghiaccio, girato a Torino in svariate location tra Mirafiori Sud, Pozzo Strada e corso San Maurizio e presentato al 48° Giffoni Film Festival.

OSPITI: Francesco Ghiaccio, regista di Dolcissime; Daniele Nicolosi, regista di In Principio; Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Giulia Fiorellino, interpreti di Dolcissime.

In ognuno degli appuntamenti il pubblico potrà assistere alla proiezione di 4 film e intrattenersi con i momenti conviviali degli aperitivi, con un biglietto d’ingresso volutamente accessibile di 7 € (ridotto 4 € per la proiezione in prima serata, dalle 21.00).

PROGRAMMA VENERDÌ 4 OTTOBRE

DOGLIANI, Cinema Multilanghe (piazza Gorizia, 9)

Ore 18.00 | In principio di Daniele Nicolosi

Ore 18.30 | Sa Femina Accabadora di Fabrizio Galatea

Ore 20.15 | Degustazione a cura di Slow Food in collaborazione con Nova Coop

Ore 21.00 | Viaggio nella valle del Po – Omaggio a Mario Soldati

Ore 21.30 | Dolcissime di Francesco Ghiaccio

FILM

In principio di Daniele Nicolosi (Italia, 2018, 20’, col.)

Interpreti: Giovanni Anzaldo, Giorgio Colangeli, Alice Piano, Fabio Zito, Asia Aguiari

Fattore Piemonte: il regista è torinese. Prodotto dall’Associazione Metropolis Film di Orbassano con il sostegno del FCTP – Short Film Fund, il corto è stato girato a Cameri (No).

Sinossi: Un uomo si sveglia in un mondo post apocalittico, nel quale pochi superstiti vagano sulla Terra come ombre inquiete. L’uomo percorre lande desolate, attraversate da milizie armate fino ai denti e dirette verso una grande città, alla ricerca della sua famiglia. Nel suo lungo peregrinare incontra un vecchio sopravvissuto, impegnato a consumare un pasto frugale in un edificio abbandonato. Divorati dalla fame, i due si dividono la magra cena e iniziano un dialogo dai risvolti sconcertanti.

Sa Femina Accabadora di Fabrizio Galatea (Italia, 2018, 52’, col.)

Interpreti: Piero Bardanzellu, Anna Carta, Don Francesco Mariani, Gian Paolo Mele, Giuseppe Maria Saba

Fattore Piemonte: prodotto da Zenit Arti Audiovisive, realtà torinese così come il regista e cofondatore della

casa di produzione. Realizzato con il sostegno del FCTP – Piemonte Doc Film Fund.

Sinossi: La femina accabadora è una donna che praticava un’antica forma di eutanasia, un atto pietoso nei confronti del moribondo, con un secco colpo di martello. Da molti considerata una figura leggendaria della tradizione sarda, in realtà è realmente esistita e ha avuto un ruolo attivo fino agli anni Sessanta, come raccontano i protagonisti del film, testimoni oculari delle gesta delle dame della buona morte. Insieme a loro il regista attraversa i paesaggi solari della Sardegna e si immerge nelle zone d’ombra di una cultura millenaria ancora viva nel presente, che riporta agli eterni e sempre attuali interrogativi sulla vita e sul diritto alla morte.

Dolcissime di Francesco Ghiaccio (Italia, 2019, 85’, col)

Interpreti: Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino, Valeria

Solarino, Vinicio Marchioni, Licia Navarrini.

Fattore Piemonte: girato a Torino, tra Mirafiori Sud, Pozzo Strada e corso San Maurizio, il film porta la firma

del regista casalese Francesco Ghiaccio.

Sinossi: Mariagrazia, Chiara e Letizia sono amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra prese in giro dei compagni e risatine nei corridori della scuola. Dopo l’ennesima umiliazione, una inattesa occasione di riscatto arriva dall’idea di formare una propria squadra di nuoto sincronizzato e prendere parte al campionato scolastico. Ad aiutarle in questa impresa impossibile, la popolare Alice, “nemica” costretta da un ricatto ad allenarle in segreto e insegnare loro tutto ciò che ha imparato in tanti anni di attività agonistica. Il trio finirà col diventare un quartetto, giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso.

MOVIE TELLERS – NARRAZIONI CINEMATOGRAFICHE

INGRESSO intero 7 €, ridotto 4 €

INFO 011.4270104 – 328.8458281 – [email protected] – www.piemontemovie.com