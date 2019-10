Volley: VBC Savigliano ancora vincente nel 2° concentramento di Coppa Piemonte

La VBC Savigliano vince anche il secondo concentramento di Coppa Piemonte, quello di Marene, dove ha affrontato prima la formazione di serie D del Volley Cherasco e successivamente le padrone di casa, anch’esse di serie D.

Contro Cherasco coach Porello ha schierato Galletto Lucia in regia, Grassi opposta, Carta e Demichelis in banda, Gallina e Costamagna al centro e Flueras libero.

Molto buona la prestazione delle delfine che sono riuscite a comandare il gioco dall’inizio alla fine e mantenendo i parziali avversari molto bassi. Durante la prima frazione di gioco e per il seguito della gara sono subentrate Ruggiero in palleggio, Soffientino per Grassi, Milanesio per Flueras e Martina Galletto che, oltre al suo contributo in seconda linea, è finalmente tornata ad attaccare mettendo a referto i suoi primi due punti di questa stagione che la vede in pieno recupero dopo l’infortunio alla spalla.

Archiviato il primo incontro la VBC ha affrontato nella seconda gara di giornata il Volley Marene. La gara è stata decisamente più combattuta e le delfine si sono dimostrate brave a contenere le velleità delle padrone di casa, conducendo sempre il match. Nel primo parziale però, dopo un importante vantaggio (21-15 e 24-20), Morengo e compagne non riescono a chiudere, complici alcune indecisioni ed errori che fanno rientrare le ragazze di Berra.

Ai vantaggi la spunta il Marene ma dal secondo set la VBC sale in cattedra. Le bianco-blu mettono in piedi una buona prestazione ed impattano il conto dei set (1-1, 25-16). Nella terza frazione di gioco alcune sbavature delle delfine concedono al Marene il momentaneo vantaggio al cambio di campo (12-13), ma la VBC rientra velocemente nel match e vince 25-22.

Coach Porello: “E’ stato un concentramento positivo. Rispetto alla scorsa settimana abbiamo fatto un passo avanti nel gioco anche se ci sono alcune cose da rivedere sia sulla gestione della seconda linea che sulla costruzione dell’attacco in situazioni specifiche.

In particolare mi ha fatto piacere la disponibilità di Martina, che sta riprendendo dal suo infortunio alla spalla ed oggi per la prima volta è potuta restare in campo anche in prima linea, mettendo a segno i suoi primi punti in attacco. Il suo contributo sarà molto importante per la squadra”.

La VBC si trova ora al nono posto della classifica generale a 54 squadre, in piena corsa per il passaggio alla seconda fase di questa Coppa Piemonte che sta già dando riferimenti importanti su chi sarà protagonista in questa stagione sportiva.

Le delfine ora, per entrare nelle migliori 12, dovranno superare due ostacoli non da poco: La Folgore San Mauro e Volley Almese, entrambe formazioni di serie C. L’appuntamento è per sabato 5 ottobre ad Almese.

VBC Savigliano – Volley Cherasco 3-0 (25-10, 25-10, 25-14)

VBC Savigliano – Volley Marene 2-1 (29-31, 25-16, 25-22)

VBC Savigliano: Galletto L., Ruggiero, Grassi, Soffientino, Galletto M., Morengo, Carta, Demichelis, Racca, Costamagna, Gallina, Flueras, Milanesio. Allenatori: Marco Porello, Chiara Actis Grosso, Luca Bianco, Andrea Contratto. Dirigente: Valerio Galletto.