Costigliole Saluzzo: edizione da record per la Sagra dell’Uva Quagliano (FOTO)

E’ stata un’edizione da record, la numero 82, quella della Sagra dell’Uva Quagliano che ha avuto luogo ieri a Costigliole Saluzzo. Pubblico numerosissimo per la fiera nella centrale via Vittorio Veneto e numerosi espositori per le varie produzioni enogastronomiche e tipiche.

I produttori del Quagliano, vino e vitigno particolarmente pregiato delle colline saluzzesi, possono essere decisamente soddisfatti.

L’inaugurazione è stata l’occasione anche per le abituali premiazioni degli studenti meritevoli e per meriti sportivi e professionali. Tra questi sono stati premiati:

– Beoletto Enrico presidente squadra valle Varaita Calcio

– Ivo e Claudio Bianco organizzatori evento ciclismo su strada

– Noemi Sclerandi campionessa italiana di Karate specialità Kata

– Diego Garnero per l’impegno come atleta della podistica Valle Varaita.

– Sergio Parisi vincitore di premi tra i quali eletto il miglior saldatore italiano.

Gli agricoltori saranno invece premiati in occasione della cena conclusiva della sagra, sabato 5 ottobre.