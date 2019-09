Lavoro proficuo ed incontri per mantenere la Valle Bormida pulita

Il 24 settembre è stata una giornata importante per l’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida, invitata dall’Assessore alla Cultura di Acqui Terme, Dr.ssa Alessandra Terzolo alla conferenza stampa tenutasi in Alessandria per la presentazione dei vincitori del Premio Acqui Storia 2019 delle varie categorie.

Alla presenza del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Dr. Luciano Mariano e di vari giornalisti è stata ribadita la collaborazione in atto tra L’Associazione ed il Comitato organizzatore del Prestigioso Premio, giunto ormai alla 52a Edizione. Venerdì 18 ottobre, infatti, l’Associazione parteciperà alla serie di conferenze preparatorie al Premio, presso il Teatro Ariston anche per promuovere il volume “Cent’anni di veleno” di Alessandro Hellmann e la relativa trasposizione teatrale con il monologo “Il fiume rubato” interpretato dal bravo attore Andrea Pierdicca.

“In tarda mattinata c’è stato un breve ma proficuo incontro con il Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, molto disponibile anche per i suoi trascorsi in Valle Bormida e nell’Associazione per la Rinascita. Abbiamo sintetizzato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in atto in quel di Cengio e di come ci si sta muovendo a livello di rapporti con le varie amministrazioni locali con azioni di pressing sulla Regione Piemonte affinché la stessa , con i suoi organismi ufficiali (ARPA di Alessandria in primis) riprendano il ruolo di controllori attivi sullo stato del sito ex ACNA e naturalmente su tutte le decisioni che verranno assunte dai vari attori liguri (SINDIAL, Comune di Cengio, Regione Liguria, ecc.).

Abbiamo lasciato un po’ di documentazione con l’accordo di risentirci a breve per altre importanti iniziative” commentano dall’Associazione.

Dopo poche ore, a Castelletto Uzzone, si è invece svolto un incontro con la signora Annamaria Molinari, Consigliere della Provincia di Cuneo con Delega ai problemi connessi al SIN di Cengio-Saliceto, alla quale è stato consegnato un fittissimo ‘promemoria’ contenente “tutte le nostre osservazioni e disponibilità – soprattutto tecniche, ma non solo – a collaborare per sciogliere la lunga serie di problemi relativi all’area da bonificare. Gradevole e molto amichevole il colloquio, e importante la risposta di impegno che ne abbiamo ricevuta“.