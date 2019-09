Il centro storico di Alba diventa per un giorno una “via del vino”!

Domenica 29 settembre 2019 torna la Festa del Vino. XXI edizione della manifestazione che porta in scena, lungo tutto il centro storico della città, le espressioni vinicole più rappresentative del territorio di Langa e Roero.

L’iniziativa, promossa da Go Wine, è divenuta nel tempo un appuntamento molto amato dal pubblico degli appassionati enoici, italiani ed esteri; un format che, anche quest’anno, consentirà di percorrere l’itinerario dalla Piazza Risorgimento (Piazza Duomo) lungo tutta la “Via Maestra” e la Via Cavour, trasformando per un giorno il centro storico in una ideale ‘via del vino’.

La manifestazione coinvolge le realtà vinicole dei Comuni di Langa e Roero, mantenendo la sua connotazione di evento festoso, che richiama il tempo e il carattere gioioso della vendemmia, con la presenza delle realtà di promozione locale, delle cantine, delle botteghe del vino e delle associazione di produttori.

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 i produttori, organizzati attraverso i Comuni partecipanti, presenteranno in degustazione le loro produzioni e promuoveranno la loro realtà territoriale e le loro manifestazioni.

Dai celebri Barolo e Barbaresco, fiori all’occhiello del territorio, agli altri nobili vini delle Langhe e del Roero: il Nebbiolo d’Alba, il Roero, il Roero Arneis, la Barbera d’Alba, il Dolcetto d’Alba, di Diano e di Dogliani, e molti altri vini ancora.

Si annuncia un banco d’assaggio straordinario con molte etichette (oltre 750!) rappresentate: un’occasione straordinaria per conoscere nuovi e diversi prodotti, per assaporare il fascino di un percorso nel centro storico della città, conoscendo le tipicità che firmano le colline attorno ad Alba.

Ogni visitatore potrà effettuare le degustazioni acquistando il calice e la taschina, con la possibilità poi di scegliere e confrontare i vini proposti in degustazione.

L’evento è arricchito dal Meeting nazionale dei soci Go Wine:

Per il terzo anno consecutivo, in occasione della Festa del Vino, soci Go Wine provenienti da diverse parti d’Italia si ritroveranno per un momento di confronto e dibattito sull’attività dell’associazione.Interverrà al meeting Barbara Ronchi della Rocca, giornalista televisiva e scrittrice, con un relazione sui temi della storia del vino fra alimento e piacevolezza.

ECCO L’ELENCO DEI COMUNI DI LANGA E ROERO PROTAGONISTI DELL’EVENTO

La disposizione dei banchi d’assaggio sarà come di consueto organizzata per aree omogenee affinché i visitatori possano idealmente percorrere le varie aree di produzione.

Tutti i vini in degustazione attraverso i Comuni di Langhe e Roero

DOGLIANI: Dogliani

CLAVESANA: Dogliani, Langhe Nebbiolo

VERDUNO: Langhe Chardonnay, Barbera d’Alba, Barolo, Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo, Verduno Pelaverga

NEVIGLIE: Langhe Arneis, Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo, Moscato d’Asti

RODDI: Barbera d’Alba, Barolo, Verduno Pelaverga

MONTELUPO ALBESE: Langhe Chardonnay, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Nebbiolo d’Alba

NOVELLO: Nas-cetta di Novello

ALBA: Langhe Arneis, Langhe Favorita, Langhe Sauvignon, Barbaresco, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Langhe Freisa, Nebbiolo d’Alba, Moscato d’Asti

SERRALUNGA D’ALBA: Barbera d’Alba, Barolo, Langhe Nebbiolo

RODDINO: Langhe Chardonnay, Langhe Favorita, Langhe Nascetta, Langhe Rossese, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo, Nebbiolo d’Alba; Piemonte Albarossa

BAROLO: Langhe Riesling, Barbera d’Alba, Barolo, Langhe Nebbiolo, Birbét

MONFORTE D’ALBA: Langhe Sauvignon, Barbera d’Alba, Barolo, Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo

DIANO D’ALBA: Dolcetto di Diano d’Alba

RODELLO: Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo, Langhe Rosso

TREZZO TINELLA: Langhe Nascetta, Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo, Langhe Rosso, Moscato d’Asti, Piemonte Moscato Passito

TREISO: Barbaresco, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo

NEIVE: Langhe Arneis, Barbaresco, Dolcetto d’Alba, Langhe Nebbiolo, Grappa di Barbaresco

CASTIGLIONE TINELLA: Langhe Nebbiolo, Moscato d’Asti

SANTO STEFANO BELBO: Langhe Chardonnay, Langhe Nascetta, Dolcetto d’Alba, Piemonte Albarossa, Moscato d’Asti, Piemonte Moscato Passito

MANGO: Piemonte Chardonnay, Dolcetto d’Alba, Moscato Secco

GUARENE: Langhe Arneis, Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba

MAGLIANO ALFIERI: Roero Arneis, Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba

PRIOCCA: Roero Arneis, Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba, Roero

GOVONE: Terre Alfieri Arneis, Roero Arneis, Barbera d’Alba, Langhe Pinot Nero, Langhe Rosso, Nebbiolo d’Alba, Piemonte Albarossa, Roero, Vino da uve stramature

CASTELLINALDO: Spumante da uve Arneis, Spumante da uve Nebbiolo, Langhe Favorita, Roero Arneis, Barbera d’Alba, Langhe Nebbiolo, Nebbiolo d’Alba, Roero, Grappa di Roero e di Arneis

CANALE: Roero Arneis, Barbera d’Alba, Roero, Passito

SANTO STEFANO ROERO: Roero Arneis, Nebbiolo d’Alba, Roero

MONTEU ROERO: Langhe Favorita, Roero Arneis, Barbera d’Alba, Langhe Nebbiolo, Roero, Birbét

MONTALDO ROERO: Langhe Favorita, Roero Arneis, Barbera d’Alba, Langhe Dolcetto, Langhe Nebbiolo, Nebbiolo d’Alba, Roero

CISTERNA D’ASTI: Terre Alfieri Arneis, Barbera d’Asti, Cisterna d’Asti

POCAPAGLIA: Roero Arneis, Langhe Favorita, Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba

SANTA VITTORIA: Roero Arneis, Barbera d’Alba, Nebbiolo d’Alba

LOAZZOLO (Ospite): Barbera d’Asti, Monferrato Rosso, Loazzolo, Piemonte Brachetto Passito

ADOTTA UN VITIGNO: Vespolina e Rossese

LE FINALITA’ DEL PROGETTO

Accrescere la consapevolezza che la conoscenza di un vino, di una varietà assume maggiore valore se si collega al contesto storico-culturale del territorio ove quella varietà è presente.

Privilegiare varietà da valorizzare o riscoprire, con un’attenzione particolare verso i vitigni rari o che comunque devono il loro recupero a specifici interventi di recupero da parte di viticoltori.

Associare alla conoscenza del vitigno un lavoro di ricerca e comunicazione che presenti il territorio ove il vitigno è presente.

La postazione sarà aperta dalla ore 14 alle ore 16.30 e la degustazione sarà limitata ad un solo assaggi:

VESPOLINA (Piemonte)

Colline Novaresi Vespolina “Nina” 2018 – Castaldi Francesca, Briona (No)

Colline Novaresi Vespolina 2018 – Il Chiosso, Gattinara (Vc)

Colline Novaresi Vespolina “Il Ricetto” 2018 – Mazzoni Tiziano, Cavaglio d’Agogna (No)

Colline Novaresi Vespolina “N54”2018 – Mirù, Ghemme (No)

Colline Novaresi Vespolina 2018 – Vampari Stefano, Soprana (Bi)

Colline Novaresi Vespolina “Favolalunga” 2017 – Boniperti, Barengo (No)

Colline Novaresi Vespolina “La Mostella” 2017 – Torraccia del Piantavigna, Ghemme (No)

Colline Novaresi Vespolina “Maretta” 2017 – Torraccia del Piantavigna, Ghemme (No)

Colline Novaresi Vespolina 2017 – Vigneti Valle Roncati, Briona (No)

Coste della Sesia Vespolina 2012 – Cassina Pietro, Lessona (Bi)

ROSSESE (Liguria)

Rossese di Dolceacqua 2018 – Cantina Testalonga, Dolceacqua (Im)

Rossese di Dolceacqua “Galeae” 2018 – Kà Manciné, Soldano (Im)

Rossese di Dolceacqua 2018 – Terre Bianche, Dolceacqua (Im)

Rossese di Dolceacqua Superiore “Pini” 2017 – Tenuta Anfosso, Soldano (Im)

I PRODOTTI TIPICI

A fianco delle degustazioni verranno proposti sfiziosi abbinamenti gastronomici, grazie alla presenza di “artigiani del gusto” lungo la “Via Maestra” di Alba.

Diverse le tipologie di prodotto, dai formaggi ai salumi, dal cioccolato artigianale ai biscotti ed ai docli tipici piemontesi.

Ecco qui i protagonisti:

Antichi Sapori di Langa – prodotti al tartufo, paste di meliga

Cascina Azii – dolci alla nocciola

Damiani – formaggi

La Poiana – formaggi

Mainero F.lli – cioccolato artigianale

Pasticceria Bertolino – cuneesi, biscotti tipici piemontesi

Prunotto – salumi

Valetti – torrone

Il programma

e come degustare

Dove

Alba: Via Cavour, Piazza Risorgimento e Via Vittorio Emanuele

Quando e orari

Domenica 29 settembre 2019

Dalle ore 14.00 alle ore 20.00

Come degustare

La degustazione dei vini presso i banchi d’assaggio di Via Cavour, Piazza Duomo e Via Vittorio Emanuele è illimitata: € 15,00 (Calice e Taschina in omaggio) – Riduzione solo per i Soci Go Wine : € 12,00

Per informazioni

Via Vida, 6 Alba

tel. 0173 364631

[email protected]

www.gowinet.it

La Festa del Vino si svolge d’intesa con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e con la collaborazione dell’Ente Turismo Alba, Bra Langhe e Roero