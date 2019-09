Bra: la “bella Stagione” del Teatro Politeama “Boglione”, è stata ufficialmente presentata (VIDEO e FOTO)

Il biglietto singolo per ciascun spettacolo è 20 euro, ridotto a 18 per over 65 e under 26, quello per gli appuntamenti di “Apriti Sesamo” è 20 euro per gli adulti accompagnatori, gratuito per i bambini

All’interno della sala “Carlo Degioannini” di Palazzo Mathis, con una conferenza stampa ufficiale, questa sera è stata presentata “la bella Stagione” 2019/2020 del Teatro Politeama “Boglione” di Bra.

Relatori: il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo, il responsabile dell’ufficio Cultura, Turismo e Manifestazioni Fabio Curti, il sindaco di Bra Gianni Fogliato.

Il biglietto singolo per ciascun spettacolo è 20 euro, ridotto a 18 per over 65 e under 26, quello per gli appuntamenti di “Apriti Sesamo” è 5 euro per gli adulti accompagnatori, gratuito per i bambini. Al botteghino del teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto, è possibile rinnovare l’abbonamento alla stagione di prosa (150 euro, ridotto a 125 euro) conservando il posto già assegnato nella passata stagione, sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 15 alle 19. Ritorna l’abbonamento Fedeltà (170 euro), che comprende tutte le rappresentazioni previste dal cartellone, comprese quelle fuori abbonamento. La sottoscrizione di nuovi abbonamenti potrà essere effettuata sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle 15 alle 19; nello stesso orario, tutti i venerdì pomeriggio a partire dall’8 novembre, sarà possibile acquistare i singoli biglietti per gli spettacoli, in vendita anche nei punti vendita convenzionati con Piemonte Ticket, oppure on line.

Tutti gli spettacoli della stagione di prosa iniziano alle ore 21, quelli per famiglie e ragazzi di “Apriti Sesamo” alle ore 16.

Il via ufficiale è fissato venerdì 29 novembre, con “La Camera azzurra” di Georges Simenon con Fabio Troiano. La stagione proseguirà con Monica Guerritore, Leo Gullotta, Jurij Ferrini, Andrea Renzi e Mario Zucca, poi Francesco Paolantoni, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e Paolo Hendel. La musica, protagonista del concerto di Capodanno (fuori abbonamento) e dell’operetta “Il pipistrello”, e le evoluzioni acrobatiche dei “The Black Blues Brothers” (fuori abbonamento).

Il teatro per bambini e famiglie, entra ufficialmente a far parte della programmazione del Politeama con “Apriti Sesamo”, rassegna dedicata che unisce temi della narrativa per l’infanzia, stupore e argomenti di attualità. Per quattro domeniche, alle ore 16, il palco ospiterà il fascino del magico mondo delle bolle di sapone (Ouverture des saponettes, età consigliata dai due anni), una favola di desideri, sogni, capricci, regole e libertà (Valentina Vuole, età consigliata dai tre anni), il viaggio di una balena di cartapesta, che desidera così tanto il mare da diventare una balena in carne e…fanoni (Azzurra balena, età consigliata dai 4 anni) e una speciale ballata dei contrari, musica e canzoni per raccontare le avventure di due bambini che aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà (Casca il mondo, casca la terra, età consigliata dai 6 anni).