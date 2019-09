In occasione della 82° edizione della Sagra dell’Uva Quagliano, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Costigliole Saluzzo, la Fabbrica dei Suoni organizza laboratori ludico-creativi che si terranno presso Palazzo La Tou domenica 29 settembre (al pomeriggio).

I laboratori sono realizzati nell’ambito del progetto “Info Rete Valle Varaita” per la gestione in rete degli Uffici Turistici della Valle Varaita (Pontechianale, Venasca, Costigliole Saluzzo e Busca) nel triennio 2018-2019-2020, all’interno del quale la Cooperativa La Fabbrica dei Suoni ha ricevuto incarico, da parte dell’Unione Montana Valle Varaita, di organizzare attività di animazione turistica per bambini.

Domenica 29 l’Ufficio turistico di Costigliole Saluzzo (la cui sede è situata presso la Biblioteca Civica, all’interno di Palazzo La Tour, via Vittorio Veneto n. 103) sarà aperto al pubblico dalle 14.30 alle 18.30.

…PICCOLI CHICCHI DI MUSICA E STORIE!

82° Sagra dell’Uva Quagliano, Costigliole Saluzzo | domenica 29 settembre 2019

In occasione della 82° Sagra dell’Uva Quagliano a Costigliole Saluzzo, La Fabbrica

dei Suoni Società Cooperativa Sociale Onlus propone tre laboratori ludicocreativi a ingresso gratuito, presso Palazzo La Tour:

# ore 15.00 – 15.45 | OPS! ABBIAMO UN PROBLEMA

Orso ha due grandi passioni: mettere tutto in ordine e prendersi cura della sua

amica di stoffa, Orsetta. Ma un giorno Orso trova una ragnatela nella sua

biblioteca… Cosa succederà?! Leggeremo e conosceremo i personaggi,

canteremo insieme a Orso, suoneremo insieme al ragnetto. Per imparare a

scoprire che i veri amici possono avere le forme e le dimensioni più inaspettate!

– durata > 45 minuti

– target > 3 / 6 anni

– luogo > Palazzo La Tour, ingresso dal Giardino degli alteni

# ore 16.30 – 18.00 | CINQUE CERCHI, TANTE NOTE!

Suoni, ritmi e danze dai cinque continenti per conoscere e sperimentare le usanze

di altri popoli, scoprendo l’atmosfera dello spirito olimpico e il rispetto universale

di principi etici fondamentali che legano le unicità a diverse latitudini!

– durata > 90 minuti

– target > 6 / 11 anni

– luogo > Palazzo La Tour, ingresso lato Via Vittorio Veneto

#ore 16.15 – 17.00 | ORSO BUCO Orso ha smarrito la sua tana… BADABUM! Cade nella tana di una volpe. Orso e

la volpe si mettono in cammino e… SPATAPAM! Cadono insieme nella tana di un

rospo… Linee, punti, musica e coccole sonore. Per giocare e imparare che

insieme è più bello!

La Fabbrica dei Suoni Società Cooperativa Sociale onlus

– durata > 45 minuti

– target > 12 – 36 mesi

– luogo > Palazzo La Tour, ingresso dal Giardino degli alteni

Ingresso gratuito. Prenotazioni > Segreteria FdS, tel. 0175 567840 |

www.lafabbricadeisuoni.it | [email protected]

