Serie D: vince il Chieri nell’anticipo, rinviate due gare per allerta meteo

Si è aperta con un anticipo la quarta giornata del Girone A di Serie D: porta a casa i tre punti il Chieri di Morgia che supera con il punteggio di 2-0 il Seravezza, con i gol di De Riggi e Cecchi.

Intanto sono ufficiali due rinvii per gare in programma domani: a causa dell’allerta meteo arancione diramata dall’Arpal sulla Liguria, non si giocheranno le sfide Savona-Fezzese e Ligorna-Lavagnese. Resta in programma invece Sanremese-Vado, altro derby ligure: nell’area di Sanremo, al momento, l’allerta è gialla, per cui persistono le condizioni per il regolare svolgimento del match.