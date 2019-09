Nuovo Ospedale di Verduno: annunciata ufficialmente la fine dei lavori (FOTO e VIDEO)

Nella mattinata di oggi sabato 21 settembre, alle ore 11, davanti all’ingresso del nuovo ospedale di Verduno, è stata annunciata ufficialmente la fine dei lavori.

Presenti alla cerimonia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, insieme a Bruno Ceretto Presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra, ed ai sindaci di Alba, Carlo Bo, di Bra, Giovanni Fogliato, di Verduno, Marta Giovannini, e di Cossano Belbo, Mauro Noè anche presidente della Conferenza dei sindaci dell’Asl, oltre a Massimo Veglio, direttore dell’Asl Cn2, Bartolomeo Salomone, Segretario Generale della Fondazione Ferrero e Direttore Finanziario del Gruppo Ferrero, Emilio Barbero Ex Presidente della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra, Murizio Marello Ex Sindaco di Alba e attualmente Consigliere della Regione Piemonte, Ivano Martinetti Consigliere della Regione Piemonte, il Dr. Danilo Bono dirigente responsabile del settore programmazione sanitaria e socio-sanitaria dell’assessorato alla Sanità e l’Ingeniere Massimo Ferini, che in rappresentanza della MGR Verduno 2005 spa, azienda concessionaria del contratto di costruzione e gestione servizi per il nuovo ospedale, in conclusione ha fatto lettura del verbale di fine lavori.

Il discorso di apertura del Presidente Alberto Cirio nel video di Ideawbtv.it

La fotogallery dell’evento a cura di Alice Ferrero Image per Ideawebtv.it

