Terza Categoria: la storica Cuneo-Enviese assegnata al “rosso” Simone Borio

Tutto sarà storico: la location del “Paschiero”, i giocatori in campo, la società ospitante, lo spirito del pubblico. Cuneo-Enviese non sarà una classica partita di Terza Categoria, ma forse la più importante (per “peso” non sportivo) degli ultimi decenni.

In un contesto del genere, non poteva essere casuale neanche la prima designazione arbitrale. Direttore di gara del match, con fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 29 settembre, sarà Simone Borio.

Chi è costui? Un nome noto per chi segue la politica locale, ed in particolar modo cuneese. Classe 1991 e tra le figure di spicco del partito “Potere al Popolo” del capoluogo (oggi vicino a “La Sinistra”), Simone, laureato in Comunicazione Pubblica e Politica, è stato candidato al Collegio Cuneo 1 per il proprio movimento politico alla Camera dei Deputati nell’ambito delle elezioni politiche 2018, ottenendo 1897 preferenze complessive (1,16% nell’elezione che portò alla Camera il leghista Flavio Gastaldi, oggi anche sindaco di Genola). Da anni impegnato politicamente e in ambito sociale, è anche tra gli organizzatori del noto Campeggio Resistente.

Insomma, un dettaglio in più per una gara sempre più ricca di motivi di interesse.

Terza Categoria girone B – Le designazioni arbitrali

Bernezzo-Pol. 2RG (Daniele Tosello)

Castellettese-Racco 86 (Emin Sejfuli)

Cuneo FC-Enviese (Simone Borio)

Lagnasco-Villanova Solaro (Giampiero Salvo Rossi)

Pro Brossasco-Gs Passatore (Rosolino Randazzo)

San Biagio-Atl. Moretta (Andrea Talamo)

Sandamianese-Fortesan Genola (Marco Gallè)