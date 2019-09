Weekend impegnativo per gli atleti dell’ASD Amico Sport

La stagione 2019-2020 è iniziata subito alla grande per i ragazzi “speciali” della società cuneese perché sabato 14 e domenica 15 settembre sono stati impegnati su più fronti; partiamo dalla location più distante, ovvero Cesenatico, dove si sono svolti gli Unified Beach Soccer Games Special Olympics.

Sul litorale emiliano, Giorgia Meriano, insieme alla partner Anna Dutto, ha affrontato i 1500 m della Open Water (tecnico cuneese Federica “Ica” Dutto), mentre Andrea Micucci e Alessandro Santoro, insieme ai calciatori della Asad Biella, della Muoversi Allegramente e dei Quadrifogli Vigevano, hanno rappresentato il Piemonte e la Lombardia nel Beach Soccer.

Ben tre le vittorie per il team Piemonte-Lombardia e alla fine un ottimo terzo posto finale; durante questo appuntamento, il tecnico cuneese Valentina Sechi è stata impegnata nel Beach Bocce in coppia con l’atleta Giulia, in virtù del “gemellaggio” Asad Biella e Amico Sport.

Un altro cuneese era presente a Cesenatico e si tratta di Fabrizio Rocchia, direttore provinciale Special Olympics, il quale ha partecipato a un incontro programmatico sui prossimi eventi special che vedranno tra gli altri: dal 3 all’8 febbraio 2020 i Giochi Nazionali Invernali a Sappada, dal 13 al 18 giugno 2020 i Giochi Nazionali Estivi a Varese e nel 2025 i Giochi Mondiali Invernali a Bardonecchia, Torino e Sestriere.

Impegni in terra cuneese, per altri atleti “special”, come in occasione del Fitwalking di Busca e di Cuneo Vive lo Sport, dove è stato realizzato un percorso atletico per i piccoli; un primo weekend sportivo davvero ricco di emozioni per l’ ASD Amico Sport.