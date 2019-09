Giovedì 3 ottobre, a partire dalle ore 15.00, presso il Salone d’Onore della Città di Cuneo, avrà luogo l’incontro “La Cultura, risorsa di ben-essere per Famiglie e Bambini”, promosso dagli Assessorati alla Cultura, Attività Istituzionali Interne, Pari opportunità e Socio-educativo, in collaborazione con la Fondazione Medicina a Misura di Donna, l’associazione Abbonamento Musei, l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle, il Museo diocesano di San Sebastiano, la Fondazione Selina Azzoaglio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Si parla al futuro. “Un’occasione di confronto imperdibile e rigenerante per tutta la Città. – affermano le Assessore Cristina Clerico e Franca Giordano, con rispettive deleghe alla Cultura e ai Servizi educativi.

L’incontro sarà occasione per introdurre la consegna a tutti i nuovi nati all’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo del “Passaporto Culturale”- parte del progetto “Nati con la Cultura” ideato dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, che spalanca le porte dei musei del territorio con un’offerta dedicata alle famiglie, partendo dalla prima infanzia dei loro bambini.

Il S. Croce e Carle di Cuneo è uno degli ospedali di riferimento in Piemonte per le nascite con oltre 1800 bambini venuti al mondo nel 2017. Sull’argomento, Andrea Sannia, Direttore medico Struttura Complessa Terapia intensiva neonatale, considera che “nel primo anno di vita del bambino le capacità ricettive del cervello umano possono essere al massimo del loro potenziale, ragion per cui gli stimoli che arrivano dai genitori e dal contesto sociale ed emotivo di riferimento sono fondamentali per lo sviluppo delle sue intelligenze”. Afferma Catterina Seia, vicepresidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna, anima della prima piattaforma nazionale su “Cultura e Welfare” che da dieci anni aggrega oltre 60 competenze interdisciplinari della ricerca e nelle progettualità “Con l’adozione del Passaporto culturale la partecipazione culturale, come esperienza antropologica, di senso, entra a far parte delle raccomandazioni per sani stili di vita del nucleo familiare. Uno stare insieme nella bellezza. A Cuneo, Biblioteche e Musei si presentano oggi uniti nel Sistema Infanzia comunale per accogliere in contesti di bellezza e serenità le famiglie, come risorse biologicamente attive in una comunità educante, aprendosi a uno scambio sistematico e costante di competenze con gli altri attori territoriali”.