Basket Giovanile: domenica 22 a Savigliano il Memorial Dado Scotta

Domenica 22 dalle ore 9:00 alle ore 18:00, presso il Palazzetto dello Sport di Savigliano di Via Giolitti, andrà in scena il secondo memorial “Dado Scotta”, torneo minibasket, riservato alla categoria Esordienti (2008-09). Durante la giornata, si sfideranno ben 8 formazioni, tra cui i Gators padroni di casa, le squadre della provincia di Cuneo Pallacanestro Farigliano e IoGiocoAMinibasket Cuneo, da fuori provincia arriveranno College Borgomanero, College Novara, Cus Torino, SBA Asti e dalla Liguria Vado Ligure. In mattinata.

Le squadre giocheranno in due gironi all’italiana: Gators, Novara, Vado Ligure e Asti faranno parte del Girone Verde, mentre Borgomanero, Cus Torino, Cuneo e Farigliano faranno parte del Girone Bianco.

Nel pomeriggio si completeranno i gironi, e in base al piazzamento nel proprio gruppo si giocheranno le finali 7°/8°, 5°/6°, 3°/4° e 1°/2° posto. Il torneo, alla seconda edizione, sarà un’occasione per ricordare “Dado Scotta”, papà del Vice-Presidente Daniele, nonché socio fondatore e grande tifoso dei Gators, mancato due anni fa.

L’organizzatore del torneo Gigi Toselli ha commentato:”Come l’anno scorso, vogliamo ricordare Dado con un torneo dedicato ai piu’ piccini, una giornata di festa del basket in onore di un grande appassionato del basket Saviglianese e non solo. Quest’anno abbiamo invitato anche società amiche al di fuori della provincia di Cuneo, proprio per far trascorrere ai ragazzi una domenica con le famiglie e con nuovi amici, all’insegna del divertimento sul campo e fuori”.

Il Presidente Francesco Nasari aggiunge:”Con grande piacere abbiamo organizzato la seconda edizione di questo torneo, con due squadre in piu’ rispetto all’anno scorso; il tutto per ricordare Dado, che è stato, fin dalla nascita dei Gators, una colonna della nostra società. Sarebbe stato contento di poter vedere tanti bambini, di così tante società, trovarsi sul parquet del palazzetto di Savigliano. Noi vogliamo ricordarlo così, con la sua passione e il suo impegno per garantire un futuro alla nostra società. Ringrazio gli sponsor del torneo 3V GROUP, ALCOOLITAL, A.B. IMPIANTI, ABC SERVIZI, COLOMBANO CENTRO TV COLOR, e i ristoranti sponsor e che accoglieranno i ragazzi e le famiglie per il pranzo CONAD IPERMERCATO, CONVIVIO, BOCCIOFILA SAVIGLIANESE e OFFICINA DEL GUSTO”.