Continua il tour alla scoperta della Granda: la terza giornata del “Piemonte Outdoor Tourism Games” (FOTO e VIDEO)

Terzo giorno del “Piemonte Outdoor Tourism Games. Experience & Taste the Best of Outdoor From Hills to Alps”, che ha portato una delegazione di 24 giornalisti e operatori turistici di lingua tedesca, provenienti da Germania, Svizzera e Austria, a conoscere da vicino la provincia di Cuneo.

Il tour si concluderà oggi con una sfida di orienteering lungo il percorso del Parco Fluviale Gesso e Stura e la premiazione dei vincitori al Cuneo Alps Outdoor Festival.

Il viaggio è promosso dal Comitato WOW – Wonderful Outdoor Week, che vede l’ATL del Cuneese, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, la Camera di Commercio di Cuneo e la Fondazione CRC lavorare sinergicamente per promuovere il territorio con un format innovativo, alla sua prima edizione, che coniuga sport, enogastronomia, attività ludiche e cultura.

Photo Credits: Roberto Croci

