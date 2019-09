MOON, 50 anni dopo… Il sogno dell’uomo diventato realtà

Dal giorno in cui siamo apparsi sulla Terra come esseri viventi abbiamo avuto la compagnia di un corpo celeste, nel cielo sopra di noi, che illuminava le notti con la propria presenza senza mai abbandonarci: la Luna. Una presenza che ha ispirato poeti e scrittori, artisti e studiosi, irraggiungibile fisicamente, seppur da sempre desiderata. Finalmente il 21 luglio del 1969 siamo riusciti a conoscerla di persona, toccandola con mano, realizzando uno dei sogni dell’uomo di ogni epoca.

In occasione del 50° anniversario dello sbarco rievochiamo quel momento storico con la guida di Giulio Biino, Presidente della Fondazione Circolo dei lettori di Torino, fra la storia e le scoperte tecnico/scientifiche degli anni ‘60, accompagnati dalla musica dell’epoca e dalle registrazioni originali, per scoprire, passo dopo passo, in che modo quel sogno antico come l’umanità sia diventato realtà. A partire dalla missione Sputnik con cui l’Unione Sovietica metteva in orbita il primo satellite artificiale avviando l’era spaziale e dando vita alle parole di Tsiolkovsky, padre dell’astronautica, “la Terra è la culla dell’umanità, ma non si può vivere tutta la vita in una culla”, fino alle missioni Apollo con cui la NASA è discesa sulla Luna. Insieme a Giulio Biino sarà ospite Max Judica Cordiglia, figlio di uno dei famosi fratelli radioamatori che intercettarono le conversazioni provenienti dallo spazio, captando i segnali radio del primo Sputnik e quelli della navicella di Laika alla fine degli anni ‘50.

“Siamo onorati di questa collaborazione con il Circolo dei Lettori – dichiara Roberto Audisio, capo delegazione FAI Cuneo – una realtà con cui condividiamo la curiosità di guardare il mondo con occhi attenti a nuovi punti di vista, uno degli stimoli che la Fondazione persegue nella sua missione di educazione alla bellezza del nostro patrimonio”.

L’incontro, aperto a tutti gli appassionati della Luna e delle scoperte spaziali, si terrà mercoledì 18 settembre, dalle ore 21:00, nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma, 15 a Cuneo.

Per l’occasione la mostra “Destinazione Luna. Il futuro è adesso” ospitata nell’adiacente Spazio [email protected] della Fondazione CRC (via Roma, 17) prolungherà l’apertura fino alle ore 21,00.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

L’incontro è organizzato dalla Delegazione FAI di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo, la collaborazione della Fondazione Circolo dei Lettori e con il contributo della Fondazione CRC.