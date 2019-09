Roero, Martinetti (M5S): “Collegamenti bus inadeguati per gli studenti, occorre modificare il servizio”

Abbiamo portato in Consiglio regionale il caso degli studenti di Montà e Pralormo che ogni giorno devono fare i conti con un servizio bus inadeguato a raggiungere, in tempi utili, gli istituti superiori di Bra e Fossano. Attraverso un’interrogazione rivolta all’assessore regionale ai trasporti Gabusi abbiamo chiesto quali azioni intenda intraprendere la Giunta per migliorare le condizioni di viaggio di questi ragazzi. L’assessore ha dimostrato scarso interesse per questa vicenda limitandosi ad affermare che quest’area sarebbe adeguatamente collegata con “poli scolastici di rilievo”.

Per noi invece occorre intervenire subito, in ballo c’è il diritto allo studio e quello di una libera scelta per la formazione di molti giovani di questa zona.

Risulta evidente la necessità di una modifica che possa garantire un migliore collegamento con Fossano e Bra, dei comuni del Roero, effettuando delle modifiche di percorso delle aziende di trasporto pubblico che eserciscono il servizio nell’area allungando le corse quantomeno fino a Montà. Eppure, stando alla risposta della Giunta, di questa volontà non ve n’è traccia.

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte

Vicepresidente Commissione regionale Trasporti