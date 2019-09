Volley B2/F: Cuneo, buone indicazioni dall’allenamento congiunto con Imperia

Grazie al gemellaggio sportivo tra Granda Volley Academy e la Nuova San Camillo Imperia siglato lo scorso 27 luglio si è svolto a Imperia tra venerdì 6 e domenica 8 settembre il primo allenamento congiunto tra le due società.

Le atlete e i tecnici della serie B2 di Cuneo Granda Volley sono stati ospitati dalle famiglie delle atlete della NSC Volley Imperia e hanno avuto l’opportunità di trascorrere tre giornate all’insegna della condivisione e dello scambio di esperienze.

Oltre ai tre allenamenti congiunti con le padrone di casa, impegnate nella stagione 2019/2020 in serie D, nel pomeriggio di sabato 7 le atlete biancorosse e le colleghe imperiesi hanno svolto esercizi specifici presso i campi da beach volley della GV Sport di San Bartolomeo al Mare.

Liano Petrelli, coach della squadra cuneese di serie B2 e responsabile tecnico della Granda Volley Academy: «Al di là dell’occasione sicuramente importante di confronto, per noi questi tre giorni sono stati preziosi per fare gruppo. Con due settimane di preparazione alle spalle e la rosa finalmente quasi al completo abbiamo messo il primo mattoncino per la costruzione di un ‘noi’. Ringraziamo la NSC Volley Imperia per l’accoglienza calorosa e aspettiamo le atlete della serie D al Pala UBI Banca domenica 13 ottobre in occasione dell’esordio in campionato della BOSCA CUNEO contro le campionesse d’Europa della Igor Gorgonzola Novara».

L’avvicinamento delle atlete della serie B2 di Cuneo Granda Volley al debutto casalingo in campionato del 19 ottobre contro il Palzola Pavic Romagnano prevede una fitta serie di allenamenti congiunti: si parte mercoledì 11 settembre con un test alle ore 21 con il VBC Savigliano (serie C) presso la palestra della Ex Media 4 di via Bassignano.

Domenica 15 a Villafranca Piemonte le cuneesi prenderanno parte a un quadrangolare con le padrone di casa impegnate nella stagione 2019/2020 in serie C, Libellula Area Bra (serie B2) e Novara (serie B1).

Sabato 21 è in programma un test a Alba (serie B2), mentre sabato 5 ottobre a Cuneo arriveranno Unionvolley Pinerolo e Acqua Calizzano Carcare (serie B2) per un triangolare; sabato 12 ottobre l’ultimo allenamento congiunto a Piossasco (serie B2).

c.s.