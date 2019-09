“Vieni a giocare nei Gators!”, ripartono le attività giovanili degli alligatori

Anche quest’anno, dopo la pausa estiva, sono ripartite a pieno ritmo le attività del settore giovanile e del settore Minibasket Gators.

Iniziamo dalle novità relative allo staff: come anticipato qualche settimana fa, il responsabile del settore minibasket Marco Nasari ha conseguito la qualifica di Istruttore Nazionale Minibasket, e non vede l’ora di mettere a disposizione dei piccoli alligatori tutte le nuove competenze e conoscenze acquisite. Valter Nicola ha conseguito la qualifica di Istruttore giovanile, mentre Loris Caglieri ha completato il corso da Allenatore di base. Lo staff tecnico si è ulteriormente ampliato, con due nuovi innesti, che verranno svelati nelle prossime settimane con un articolo ad hoc.

Per quanto riguarda il settore minibasket sono riprese le lezioni in tutti e 9 i centri minibasket Gators.

Partiamo da Savigliano, dove agli ordini degli istruttori Marco Nasari, Luigi Toselli, Nicolò Marengo, Alex Villois e Stefano Biglia, i piccoli alligatori potranno giocare e divertirsi insieme, al Palazzetto dello sport di Savigliano (Via Giolitti) ogni martedì e giovedì ore 16,30-17,30 per le annate 2013-144, ore 17,30-18,30 per le annate 2010 e ore 18,30-19,30 per le annate 2009.

A Racconigi invece, presso la Palestra delle Scuole Medie, Marco Nasari, con il supporto degli animatori del GAG, guiderà le lezioni, mercoledì ore 17-18, per le annate 2012-13-14; ore 18,00- 19,00 per le annate 2010-11, venerdì ore 15,30-16,30 per le annate 2012-13-14, venerdì 16,30-17,30 per le annate 2010-11.

A Cavallermaggiore, Nicolò Marengo e Alex Villois aspettano in palestra, al palasport di Regione San Giorgio, i piccoli Gators, di tutte le annate dal 2009 al 2014, ogni mercoledì, ore 16.30-17.45.

A Moretta invece, le lezioni saranno tenute da coach Stefano Biglia, presso la Palestra della Scuola Elementare, ogni mercoledì, ore 16,30-17,30 per le annate 2010-11-12-13.

A Torre San Giorgio, coach Alex Villois e Nicolò Marengo porteranno avanti l’ottimo lavoro svolto negli scorsi anni, presso la palestra delle Scuole Elementari di Via Maestra, 27, dove ogni mercoledì, dalle 18.15 alle 19.15 tutti i bimbi delle annate 2009-10-11-12-13-14 potranno allenarsi e crescere insieme.

Per chiudere il cerchio sul polo di MoToCarVip, a Villafranca Piemonte, coach Stefano Biglia, presso la palestra delle Scuole Elementari di Strada Cavour, 1, terrà le lezioni ogni lunedì, ore 17,00-18,00, per le annate 2012-13; ore 18,00-19,00, per le annate 2009-1011.

A Marene, Nicolò Marengo e Stefano Biglia continueranno a seguire l’ottimo gruppo di bimbi e bimbe marenesi: le lezioni saranno ogni venerdì, ore 15-16, per tutte le annate dal 2008 al 2013, presso la Palestra Comunale di Via Trieste, 9/A.

A Caramagna, invece, le lezioni si terranno presso la Palestra delle Scuole Elementari, ogni mercoledì ore 16,30-17,30, per tutte le annate dal 2008 al 2014; i bambini potranno divertirsi e giocare insieme con i giochi preparati da Massimiliano Gosio e dal mitico GAG Gators.

Infine, a Sommariva Bosco, continua il progetto Gators-Abet Bra: coach Massimiliano Gosio e il GAG aspettano tutti i piccoli alligatori ogni martedì, presso la palestra delle scuole medie di Via Giansana, dalle 16,15 alle 17,30, per tutte le annate dal 2008 al 2014.

Va ricordato che le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e che le prime lezioni sono di prova e gratuite per tutti.

Per il settore giovanile, come sempre verranno allestite squadre di ogni categoria presso i poli di Savigliano, Racconigi/Cavallermaggiore e MoToCarVip, dove, come ogni anno, le Lady Gators saranno protagoniste del panorama femminile (saranno allestite ben due squadre femminili quest’anno).

In ambito sociale, continua anche quest’anno la collaborazione con l’Oasi Giovani, per i due progetti Oasi Gioco e Basket, che coinvolge i ragazzi del doposcuola (un allenamento settimanale per i due gruppi elementari e medie) e Basket SPECIAL, che coinvolge un gruppo di ragazzi disabili.

Come ogni anno, tutto lo staff Gators riparte con grande entusiasmo e rinnovata motivazione, per far crescere sempre di più il movimento e lo spirito OneTeamGators!

c.s.