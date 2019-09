Fiera di Vicoforte: si chiudono i festeggiamenti del 2019 senza la “Ferota” (FOTO E VIDEO)

Anche quest’anno la Fiera di Vicoforte giunge al termine, inaugurata lo scorso sabato 7 settembre, la “Festa della Natività di Maria Santissima” ha richiamato un grande pubblico di affezionati.

L’edizione 2019 non si è conclusa con la tradizionale “ferota” per consentire l’inizio delle attività scolastiche, nel monregalese posticipate di un giorno e per non gravare sul troppo sulla Statale 28, chiusa al traffico per lo svolgimento della manifestazione.

Oltre 700 le bancarelle che quest’anno hanno preso parte all’evento, coosciuto anche oltre regione per essere la Fiera più grande del Piemonte.

La fiera, come ogni anno, proponeva stand di vario tipo: generi alimentari, oggettistica per tessuti, etc., come sempre presente una massiccia la presenza dei mezzi agricoli, esposti all’ingresso del paese, seguiti a ruota dalle auto dei principali concessionari della provincia.

Tante le attività proposte in occasione della fiera, che, nonostante il meteo avverso del week-end, che si è abbattuto nel monregalese e nella Val Tanaro domenica pomeriggio, non ha tradito le aspettative del pubblico.