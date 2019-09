Coppa Piemonte Seconda/Terza: Area Calcio, che esordio! Goleada Caramagnese

Una valanga di reti nella prima uscita per le squadre cuneesi partecipanti alla Coppa Piemonte di Seconda Categoria e Terza Categoria.

Esordio con goleada per Caramagnese ed Area Calcio Alba Roero che spazzano via rispettivamente Monforte Barolo Boys (5-0) e Savigliano Calcio (4-2, reti vincenti di Morone, Di Stefano, Cane e Mala).

Di misura, invece, il successo del Genola sul Manta. I padroni di casa conquistano il successo con le reti di Poletto e Moussaid, quest’ultimo autore di una rete da cineteca su rovesciata al termine di una bella manovra.

Chiude il programma il pareggio per 3-3 tra Bandito e Dogliani: agli ospiti non bastano le reti di Arcuri, Boeti e Bottero per conquistare l’intera posta in palio.

Coppa Piemonte Seconda Categoria – I Risultati della 1ª giornata

