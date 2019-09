Cuneo: torna l’Outdoor Festival con una nuova location

Torna a Cuneo l’Outdoor Festival, la kermesse organizzata da Confcommercio Cuneo, dedicata a tutti coloro che amano vivere in mezzo alla natura, tra sport, benessere, buon cibo ed avventura.

L’appuntamento è per venerdì 13 settembre, alle ore 18,30, quando si svolgerà l’inaugurazione, nella nuova location della kermesse: piazza della Costituzione. Prevista la presenza delle autorità cittadine con le principali istituzioni del territorio e gli sponsor che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione dell’evento, con le quali si è realizzato un programma denso e attrattivo.

Si prosegue poi sabato 14 e domenica 15, con un susseguirsi di incontri, dibattiti ed esposizioni che esaltano il grande patrimonio delle vallate cuneesi.

“La prima novità riguarda la location dell’Outdoor Festival – sottolinea Luca Chiapella, presidente Confcommercio Cuneo – che quest’anno è in piazza della Costituzione, ossia nella parte alta della città. Una scelta fatta non solo per coinvolgere maggiormente questa area cittadina, ma anche per avere più spazio per il Villaggio outdoor: gli stand ed i locali dove si svolgeranno gli incontri delle tre giornate, con ospiti ed incontri molto interessanti, che ruotano intorno al mondo dell’outdoor. Del resto è nei programmi di Confcommercio Cuneo far diventare questo Festival un appuntamento sempre più importante e coinvolgente, su una tematica che non riguarda solo Cuneo ma anche tutto il suo territorio e le sue vallate.

Tra l’altro è nelle fasi finali una stagione positiva e che continuerà ancora per tutto il mese di settembre, con i rifugi che registrano ancora molte presenze. Ottimo il bilancio delle presenze straniere, soprattutto francesi, tedeschi, svizzeri e un buon flusso di visitatori del Nord Europa. Senza dimenticare che se è nelle stagioni invernali ed estive che abbiamo il maggior numero di turisti, quello montano è comunque un turismo presente tutto l’anno.

Questi sono tutti segnali positivi – prosegue il presidente Chiapella – che ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. E queste strade sono principalmente quelle di montagna, alle quali è dedicato il momento più importante, con la Tavola Rotonda di sabato mattina, dove si parlerà di un tema che Confcommercio Cuneo ha molto a cuore, ossia le strade di montagna, durante la quale saranno illustrati anche tre proposte per la valorizzazione e la tutela del territorio. Outdoor è il futuro e la Granda è pronta”.

Subito dopo l’inaugurazione di venerdì 13, la kermesse entra nel vivo, con la presentazione del progetto: “Va’ Sentiero”: una camminata di seimila 880 chilometri, alla scoperta delle Terre Alte italiane, iniziata il primo maggio da Muggia, in Friuli Venezia Giulia. A raccontare di questa avventura ci saranno i tre i tre fondatori di Va’ Sentiero: Yuri Basilicò, sara Furlanetto e Giacomo Riccobono. Evento organizzato grazie al sostegno del Comitato WoW, presieduto da Giuseppe Artuffo così come i concerti serali.

Il giorno seguente – sabato 14 – dalle ore 10 apertura del villaggio outdoor e poi convegni, dibattiti e presentazioni, fino alle 22, quando si terrà il concerto “Alpha Projet”.

Domenica 15, contemporaneamente alla apertura del villaggio, alle 10, ci sarà il “Tour in bici d’epoca”, a cura di Gira&Tuira e Cuneo Bike Experience. E poi ancora appuntamenti fino alle 17,30, sempre all’interno del Villaggio outdoor in piazza della Costituzione.

“L’Outdoor Festival è un evento promozionale e di comunicazione, ma è anche un modo interessante e molto vivace di tenere alta l’attenzione su tutto quello che è praticamente una miniera d’oro delle nostre Alpi e del territorio della Granda – dice il presidente il Conitours, Beppe Carlevaris -. Una miniera d’oro non ancora del tutto sfruttata, dove la parola sfruttamento non significa approfittare in maniera incondizionata delle bellezze del nostro territorio ma utilizzarlo al meglio, in modo intelligente e compatibile. La promozione al grande pubblico di tutte le nostre risorse e le nostre molte potenzialità, è un passaggio fondamentale per una crescita consapevole e sostenibile. I nostri sentieri di montagna partono ad una altezza di oltre 2000 metri e si tuffano nel mare: un patrimonio unico in tutta Europa che noi dobbiamo tutelare, valorizzare e promuovere”.

