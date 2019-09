Saluzzo: 17.000 persone per la Mostra della Meccanica Agricola

Si sono conclusi martedì 3 settembre i festeggiamenti del Santo Patrono con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Una settimana intensa a Saluzzo che ha visto susseguirsi serate, corali, giorni in fiera, mercati e mostre. I visitatori sono stati numerosissimi e le serate danzanti hanno riscosso nuovamente un grande successo.

Moreno il Biondo con l’Orchestra Grande Evento ha dato il via con il pienone giovedì 29 agosto, venerdì una serata dedicata ai giovani e sabato la seconda edizione del Canta San Ciafrè per le vie del centro cittadino, si è confermata un momento di grande condivisione partecipato da un folto pubblico di ogni età. La conferma che la tradizione popolare va assolutamente coltivata e raccontata. Domenica e lunedì altre due orchestre sono riuscite a far scendere in piazza migliaia di persone.

Anche la grande affluenza alla Mostra della Meccanica Agricola, dimostra come Saluzzo sia una città che ha un forte legame con la terra e il mondo agricolo. Oltre 17.000 i passaggi da sabato a lunedì, numeroso il pubblico di settore ma non solo, tante anche le famiglie.

Si chiude così una settimana importante per la città del Marchesato che ha dato il via al programma del settembre saluzzese.

I prossimi appuntamenti:

– Da venerdì 6 a domenica 8 settembre, FAB

53° Mostra Sociale Filatelica-Numismatica “Esposizione nazionale e di qualificazione”

Esposizione di una parte della Collezione Battisti di monetazione marchionale

Inaugurazione venerdì 6 ore 17.30

Organizzato dal Circolo Filatelico-Numismatico G. B. Bodoni

Info: IAT – [email protected] – Tel. 348 0147866

– Venerdì 6 settembre, ore 21.00, Confraternita Croce Nera

Sinfonie d’autunno – Tra Virtuosismo e Romanticismo

Organizzato dall’Associazione Culturale Collegium Artium

Info: [email protected] – Tel. 337 1196873

– venerdì 6 settembre 2019, dalle ore 19.30 alle 23.00, Tastè Bistrot, via Salita al Castello

Tealdi FAT SOUNDS – Soul funk dj set

– Venerdì 6 settembre, ore 21.00, Castellar, Festa patronale Natività di Maria Vergine

Gara a Scala 40 riservata a Castellaresi e Amici, presso la Piazzetta Comunale

Nel caso, causa maltempo, la gara a bocce di giovedì 5 sia stata spostata, la gara a scala verrà posticipata a domenica 8 settembre

Ore 24.00 Spaghettata di mezzanotte offerta da Enocaffè Bicerin

– Sabato 7 settembre, ore 15.30 – Centro storico

Saluzzo: una storia lunga 400 anni – visita guidata in lingua straniera

Visita guidata in inglese. I turisti, percorrendo le vie medievali, scopriranno la bellezza della capitale dell’antico Marchesato.

Info: IAT – 800392789 – [email protected]

– Sabato 7 settembre, ore 20.00, Castellar, Festa patronale Natività di Maria Vergine

Cena dell’Amicizia Catering Cucina Mobile Ghibaudo – 3 antipasti, 2 primi, secondo, dolce, caffè, acqua e vino – euro 22 e euro 13 bambini fino a 10 anni. Numero limitato prenotazioni entro ore 20 di mercoledì 4/9 presso Enocaffè Bicerin – Rita 339 8565489 – Botega del Pais/Daniela 0175 76192

– Sabato 7 settembre, ore 21.00 – Centro storico

Acque in città

Il segno del passare dell’acqua nel tessuto urbano di Saluzzo

Info: IAT – 800392789 – [email protected]

– Sabato 7 e domenica 8 settembre, Parco Piero Gullino

Un Giorno a Saluzzo accadde … 30 anni di Rievocazioni (1989-2019)

Organizzato dal Gruppo Storico del Saluzzese

Info: [email protected] – Tel. 328 6832022 – IAT

– Domenica 8 settembre, ore 10.00, Stadio “Amedeo Damiano” e FAB

Raduno arbitri di calcio provincia di Cuneo – Sezione “Ermanno Silvano”

Organizzato da Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Cuneo

Info: Tel. 0171 602604

– Domenica 8 settembre, Castellar, Festa patronale Natività di Maria Vergine

Ore 11.15 S. Messa solenne

Ore 15.30 Giochi per bambini presso il campo sportivo

Ore 17.30 Merenda sull’aia per tutti, presso il campo sportivo

– Domenica 9 settembre, Castellar, Festa patronale Natività di Maria Vergine

Ore 14.30 Gara a bocce Petanque a sorteggio escl. Cat. A & B riservata a Castellaresi e Amici

Ore 19.00 Pizza in Piazza furn a bosch numero limitato prenotazioni presso: Enocaffè Bicerin – Rita 339 8565489 – Botega del Pais/Daniela 0175 76192