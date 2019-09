La Valle Grana al festival “Sguardi sui territori”: successo per il documentario sul tartufo nero

Ottima accoglienza di critica e di pubblico al festival Sguardi sui territori. Antropologia visuale ed ecomusei per la proiezione del documentario dedicato al tartufo nero della valle Grana realizzato dal documentarista Andrea Fantino nell’ambito del progetto Valle Grana – Saperi e sapori di valle curato dall’associazione noau | officina culturale per l’associazione La Cevitou. Sabato 31 agosto il Lab Terremoto di Gemona del Friuli ha ospitato la prima assoluta del documentario che ripercorre la storia del tartufo in valle Grana grazie alle testimonianze e ai racconti dei protagonisti che hanno contribuito a scriverla.

A Gemona era presente una folta delegazione in rappresentanza della valle Grana di cui facevano parte anche due dei protagonisti del documentario, i tartuficoltori Diego Giordano e Clelia Lerda, che hanno dato il loro prezioso contributo al confronto post proiezione in sala. Andrea Fantino commenta così la due giorni di Gemona: «Il festival Sguardi sui territori organizzato dall’Ecomuseo delle Acque di Gemona e dedicato alla produzione audiovisiva degli ecomusei italiani con particolare attenzione al documentario di natura etno-antropologica, è stato per me uno spazio in cui potermi confrontare nuovamente con una disciplina, l’antropologia visiva, che tempo fa ha dato l’impulso alla produzione del mio primo documentario. La proiezione di lavori dal forte legame con il territorio, il dibattito sulla metodologia di ricerca e le tecniche di riprese, le critiche e le osservazioni alle prospettive adottate, mi hanno permesso di alimentare e in certi casi risolvere dubbi e certezze che già avevo, dando vita ad alcune riflessioni che potranno essere determinanti nelle mie future produzioni».

Il festival è stato per l’Ecomuseo Terra del Castelmagno, rappresentato da Barbara Barberis e Claudio Luciano, una preziosa opportunità di condivisione e di confronto con altre realtà ecomuseali. «Momenti come questo ci ricordano come l’obiettivo di un ecomuseo sia proprio quello di valorizzare un luogo attraverso le passioni, le persone, i prodotti per arrivare a restituire la consapevolezza dell’abitare un territorio», dichiara Barbara Barberis.

Il documentario sul tartufo nero e gli altri documentari dedicati ai prodotti tipici della valle Grana (formaggio Castelmagno, aglio di Caraglio, patata Piatlina e patata Ciarda e zafferano) verranno proiettati per la prima volta nella Granda in occasione del festival Sconfinamenti (Caraglio, 3-6 ottobre) curato dall’associazione culturale Contardo Ferrini.

