La saluzzese Chiara Iorio racconta la sua esperienza di alternanza scuola-lavoro

Buongiorno a tutti, mi chiamo Chiara Iorio ed ho frequentato il terzo anno dell’istituto G.B. Bodoni. In particolare, sono iscritta al Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Quest’anno mi sono ritrovata a dover affrontare una nuova e stimolante sfida: l’alternanza scuola-lavoro. Essendo molto appassionata di tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie, ho richiesto alla mia scuola di svolgere lo stage in una azienda in ambito informatico. Per questa ragione, ho avuto l’opportunità di lavorare presso la Niegoo Electronics di Saluzzo. Questo laboratorio si occupa di servizi di riparazione e rigenerazione di dispositivi elettronici, quali smartphone e tablet, e dei rispettivi display, nonché dell’esecuzione di microsaldature.

Durante il periodo di alternanza scuola-lavoro mi è stato possibile osservare tutti i vari processi necessari per riparare dispositivi con problematiche generalmente importanti e prendere parte ad alcuni dei più semplici.

Un esempio può essere svolgere i test per assicurarsi che le riparazioni siano andate a buon fine e che, perciò, il dispositivo possa essere rispedito al cliente senza temere successive contestazioni. Ho anche aggiornato l’inventario, altro strumento fondamentale per essere sicuri di non ritrovarsi senza i componenti necessari. In generale, sono rimasta molto colpita ed affascinata dalla precisione con cui va svolta ogni singola operazione per evitare di danneggiare i vari componenti, spesso molto delicati.

In conclusione, questa esperienza mi è stata molto utile per comprendere come funziona il mondo del lavoro ed iniziare ad aprirmi a contesti diversi da quelli scolastici e in cui, soprattutto, le competenze pratiche sono prioritarie rispetto a quelle teoriche. Queste ultime, comunque, sono indispensabili per affrontare gli ostacoli e i problemi che fin troppo spesso si presentano e che bisogna imparare a superare.

Ringrazio in modo particolare tutti coloro che mi hanno affiancata ed aiutata durante questo periodo.

Chiara Iorio

3^E

Liceo G.B. Bodoni – Saluzzo