Enrica Tesio e Mauro “Mao” Gurlino con la loro quarantolescenza ad Attraverso Festival (FOTO e VIDEO)

Gli adulti non esistono – Studio n°1 è lo spettacolo che il duo ha proposto per il festival nella tappa di Novello

Gli adulti non esistono – Studio n°1 è lo spettacolo che hanno portato in scena ieri sera per Attraverso Festival a Novello, Enrica Tesio e Mauro “Mao” Gurlino, con un progetto divertente, caratterizzato da poesia e ironia, che prende le mosse, in prima istanza, dall’ultima pubblicazione della Tesio: “Filastorta d’amore – Rime fragili per donne resistenti” (Giunti).

Due amici (due genitori, forse amanti, forse vicini di casa) un uomo e una donna alla soglia dei quarant’anni, si interrogano su una fase della vita che il mondo chiama maturità e che invece si è rivela essere una nuova adolescenza: una quarantolescenza.

Insieme, Lei, una ragazza degli anni Novanta, madre di due bambini, moglie separata, figlia sgangherata delle icone della sua giovinezza, Lui, negli anni Novanta icona di MTV, musicista stropicciato, padre, eterno fidanzato, cantastorie stralunato, hanno saputo regalare al pubblico parole, poesie, musica, ballando e mettendo a nudo le loro paure e le loro speranze. Insomma nemmeno un dispettoso temporale estivo ha potuto fermarli ieri sera, dove un improvvisato teatro di scena all’interno di una graziosa Chiesa del paese, ha fatto da contorno alla performance di questo duo davvero vincente!

Alcuni momenti dello spettacolo nella fotogallery di Alice Ferrero Image per Ideawebtv.it

1 of 21

Enrica Tesio e Mauro “Mao” Gurlino nella video-intervista di Alice Ferrero per Ideawebtv.it