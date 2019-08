Quattordicesima edizione del festival dei mieli Amé l’Amel a Sommariva Bosco

Martedì 27 agosto si è tenuta presso la sala consiliare del palazzo municipale la presentazione della quattordicesima edizione del festival dei mieli Amé l’Amel.

Ad aprire l’evento è stato un applauso voluto dal vice sindaco Marco Pedussia e dedicato al sindaco Matteo Pessione per augurargli di ritornare presto a ricoprire il suo posto alla guida del paese.

Sono seguiti gli interventi dell’assessore Cinzia Spagnolo e del presidente dell’ente fiera Marco Chiavazza, che hanno annunciato una nuova edizione ancora più ricca di prodotti ed eventi di qualità e con un numero di espositori in aumento, nonostante l’annata difficile per la produzione di miele.

Erano presenti il responsabile dei presidi Slow Food Roberto Sambo, il responsabile degli eventi Slow food Leo Lisa, Marco Bergero di Aspromile, Dario Pozzolo e Lorenzo De Laugier, apicoltori ed esperti di analisi sensoriale. Un grande ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale è stato rivolto all’ente fiera e a Luigina Beltramo per il grande e indispensabile lavoro svolto.

L’inaugurazione dell’evento, che, come ha ricordato il vice sindaco Pedussia, coinvolge tutte le forze sociali, politiche ed economiche del territorio, avverrà sabato mattina alle ore 11 in piazza Seyssel, con la partecipazione della banda musicale e del gruppo Euritmica.

Il festival vero e proprio sarà preceduto venerdì sera dalla cena in piazza Seyssel a cura dell’ente fiera e manifestazioni con un menu a base di fritto di pesce. Seguirà la

Sabato 14 dopo l’inaugurazione sarà servito il pranzo presso la tensostruttura di piazza Seyssel.

Ecco il menù: Flan di peperoni Corno di Bue di Carmagnola (presidio slow food) con bagna cauda, battuta di carne cruda con Grana Padano e miele, torta di sfoglia con pere, gorgonzola, noci e miele, agnolotti di borragine burro e timo, agnolotti riso e coji al ragù, arista di maiale alle nocciole Piemonte IGP con tortino di patate al forno e salsa senape e miele, Bra tenero DOP alla griglia con tortino di patate al forno, salsa senape e miele, pesche ripiene.

Alle 14.00 nella tensostruttura si terranno i laboratori del gusto in collaborazione con Lorenzo il pasticcere e Lorenzo l’apicoltore. Alle 19,30 sarà servita la cena.

Alle 20.00 in piazza Roma DJ set con Albyesse dj e a seguire si terrà lo spettacolo dei Tre lilu.

Domenica 15 settembre alle 10,00 apriranno gli stand per le strade del paese e prenderanno il via i laboratori di analisi sensoriale a cura di Dario Pozzolo e Michela Morino. Per i bambini saranno attivi per tutto il giorno i giochi dell’associazione R.E.S.P.I.R.O. nel parcheggio di via Donatori.

Alle 11.00 e alle 15.00 si terrà l’esibizione del gruppo sbandieratori e musici Cherasco 1234. Alle 11.30 avrà inizio il raduno ed esposizione di auto storiche in via Cavour a cura dell’associazione Classi Motors club e a partire dalle ore 12 sarà servito il pranzo in piazza Seyssel.

Alle ore 15.30 Cinzia Scaffidi presenta il suo libro”Il mondo delle api e del miele”

Alle ore 16.00 presso la struttura di piazza Seyssel si terra il convegno a tema. I relatori saranno Dario Pozzolo, Giacomo Olivero (Scienze Agrarie). Marco Bergero, Lorenzo De Laugier, Roberto Sambo. Modererà l’incontro Cinzia Scaffidi.

Alle 19,30 sarà servita la cena a cura dell’Ente Fiera e alle 21,00 serata in musica con I Grigi per caso.

Durante la serata avverrà la premiazione del Concorso Vetrine sul tema “Parliamo di api”.