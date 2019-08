Cuneo si prepara ad ospitare il primo festival dell’innovazione (VIDEO)

“Tanto non cambia mai niente”: una delle frasi che pronunciamo, o che sentiamo pronunciare più di frequente nella nostra quotidianità. Cristian Ranallo, promotore della community Facebook Marketing e Innovazione della Granda, vuole che si senta sempre meno: anche per questo, con il suo gruppo di lavoro, ha dato vita a “Great Innova – #Neanderthal. La visione primordiale dell’innovazione”, il primo grande festival della provincia di Cuneo dedicato all’innovazione. L’evento si svolgerà sabato 14 settembre, dalle 9 alle 17, a Cuneo, nell’area di piazza ex Foro Boario, nei locali della Sala Varco, del PING e dell’Open Baladin.

E’ stato presentato attraverso una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune. “Il nostro movimento nasce con l’idea di portare le persone ad uscire dalla loro zona di comfort – ha spiegato Cristian Ranallo -. Nella nostra provincia ci sono più di 80 mila aziende, una ogni 7 abitanti: siamo una delle realtà più fertili del Paese. Stiamo vivendo una rivoluzione che offre grandi opportunità: alla luce di questa analisi ho sentito la necessità di avviare questo progetto che diffondesse con semplicità i temi e le visioni per affrontare consapevolmente queste sfide”. Da questi presupposti nasce il festival dell’innovazione: “Un’occasione per scoprire nuove visioni, punti di vista sull’innovazione. Un luogo di contaminazione per l’innovazione, una giornata di dialoghi in cui vogliamo coinvolgere tutti, facendo aprire una finestra sul mondo dell’innovazione sociale, sul fare impresa ai giorni nostri”.

Nel corso della giornata si potrà dialogare con imprenditori e manager che parleranno di innovazione 4.0, risorse umane, mondo digitale. Ci saranno gli interventi di ospiti importanti, come Osvaldo Danzi (Social Recruiter e presidente di FiordiRisorse), Ivan Ortenzi (Chief Evangelist di Business Integration Partners), Massimo Canducci (Chief Innovation Officer di Engineering SpA), Fabio Tentori, (CEO Enel Innovation Hubs Srl), Laura Orestano (AD di SocialFare), Christian Zegna (CEO di BTrees) e Saverio Bruno (Twow). Non mancheranno incontri e laboratori di neuromarketing, robotica educativa, intelligenza artificiale e tanto altro.

“Per noi è un piacere poter dare il nostro supporto a questo evento – ha detto il vicesindaco di Cuneo Patrizia Manassero -. Il tema è interessante ed importante, l’innovazione è un’opportunità da cogliere”. Il Comune patrocinerà il festival insieme alla Camera di Commercio, al Campus di Management ed Economia di Cuneo, a Europe Direct Cuneo (presente la referente dello sportello del Comune Francesca Cavallera) e alla Commissione Europea. L’evento può inoltre contare sul contributo della Fondazione Crc, del Club Dirigenti Vendita e Marketing della provincia di Cuneo e di Anci Piemonte, rappresentata dal vice presidente regionale Michele Pianetta: “Facciamo parte di questo progetto con orgoglio, un progetto che serve per far capire che si può fare innovazione efficace anche nei piccoli comuni e che le amministrazioni possono essere loro stesse delle fonti di innovazione”.

E’ possibile iscriversi ai singoli workshop e ai keynote speech fino ad esaurimento posti, visitando il sito internet www.greatinnova.com.

Ecco le dichiarazioni di Cristian Ranallo, promotore dell’evento, e di Michele Pianetta, vicepresidente di Anci Piemonte.