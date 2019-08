Il Saluzzo impatta con l’Alicese tra gli infortuni, Boschetto: “Stop importanti, ma stiamo lavorando bene”

E’ finito con un pareggio il test match che ha visto impegnato ieri il Saluzzo Calcio contro l’Alicese Orizzonti, squadra impegnata nel prossimo girone A di Eccellenza Piemonte-Valle d’Aosta.

Del nuovo Nicolò Bedino la rete del definitivo 1-1, in un incontro segnato soprattutto dagli infortuni a De Peralta e Rrotani, che, però, non dovrebbero essere di grave entità. Resta comunque ancora una volta l’infermeria il vero tallone d’Achille dei marchionali, già costellati da stop nella scorsa stagione: Supertino sarà out per otto giorni, mentre Tavella ha ricevuto nei giorni scorsi una pallonata che gli ha procurato un significativo problema polmonare, tale da costringerlo ad un’assenza prolungata (da definire i tempi del recupero).

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento – il pensiero di mister Boschetto – Abbiamo avuto due problemi importanti, legati alle condizioni di Supertino e Tavella, ma stiamo comunque rispettando le tabelle di lavoro e penso che saremo pronti per l’inizio del campionato”.