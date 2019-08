Bra: gli eventi del mese di settembre

Di seguito l’elenco dei principali eventi che si svolgeranno a Bra nel mese di settembre.

Apertura della Zizzola

TUTTI I WEEKEND FINO AL 29 SETTEMBRE 2019

Casa museo dei braidesi e parco, via Fasola 1

Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 18, è aperto il Parco della Zizzola e la Casa museo dei braidesi allestita all’interno dell’edificio situato sulla collina più alta di Bra.

Mercatino dell’antiquariato

1 SETTEMBRE // ORE 8-19

Pollenzo

Dalle prime ore del mattino e per tutto il giorno, il centro storico della città si animerà con le numerose bancarelle degli espositori provenienti da tutta la provincia, e non solo, che esporranno oggetti antichi e d’artigianato minore per i collezionisti, gli amanti dell’antiquariato e del modernariato di qualità.

Roero Walking Marathon

1 SETTEMBRE // ORE 7 – 18

Ritrovo in Piazza Caduti per la Libertà

Bra ospita la prima edizione della RWM, una camminata ludico-motoria in 3 percorsi (14 – 21 – 42 KM) con partenza e arrivo da Bra (CN) attraverso le rocche e i boschi del Roero – Patrimonio Unesco.

5^ SGAMBATA AVIS

01 SETTEMBRE // ORE 8,30 – 12

PARTENZA DALLA SEDE AVIS DI BRA

Tradizionale appuntamento con la corsa non competitiva promossa dall’Atletica AVIS di Bra, con arrivo presso il Parco della Zizzola.

Attraverso Festival- Simone Cristicchi in concerto

3 SETTEMBRE // ORE 21

Agenzia di Pollenzo

Attraverso festival 2019 porta a Bra Simone Cristicchi per il concerto in programma il 3 settembre nel cortile dell’Agenzia di Pollenzo, in concomitanza con la pubblicazione dell’album (edito Sony Music) “Abbi cura di me”, prima raccolta dei suoi più noti e amati brani.. Biglietti in prevendita a 24 euro. Maggiori info su http://www.attraversofestival.it/

Attraverso Festival – VITTORIO SGARBI IN “TESORI D’ITALIA”

4 SETTEMBRE // ORE 21

POLLENZO, ALBERGO DELL’AGENZIA

Sgarbi racconta il patrimonio artistico e culturale del nostro paese attraverso un linguaggio multidisciplinare: la narrazione condotta dal famoso critico d’arte, illustrerà e descriverà la carrellata di immagini di opere pittoriche, scultoree e architettoniche tra il 400 e il 900, senza trascurare la contemporaneità, contestualizzando le opere con il territorio che le ha viste nascere, cogliendone sia gli aspetti storico-culturali che quelli più propriamente artistici.

Cinema all’aperto

5 SETTEMBRE // ORE 21.30

Piazza Caduti per la libertà

Per chiudere la rassegna “Periferia cuore della città” si proiettano i documentari di Remo Schellino “Quando Bra era regina di cuoi” e “Arpino, un realista romantico”. Ingresso libero, posti a sedere fino ad esaurimento.

ASPETTANDO CHEESE – LIVE IN BRA! LA CITTA’ IN UNA SERA

06 SETTEMBRE // DALLE ORE 19

Bra Centro

In occasione della nuova edizione di CHEESE, Bra festeggia in anticipo con una serata interamente dedicata alla scoperta della Città, tra musica, arte di strada, degustazioni e shopping.

Festival di Strada in strada e raduno Ludobus

7- 8 SETTEMBRE //

Centro cittadino e zone limitrofe

L’appuntamento con la cultura di strada che ha fatto di Bra, negli ultimi anni, una delle mete più apprezzate per gli amanti dell’arte di strada, festeggia la sua 14^ edizione. Artisti in arrivo da tutto il mondo e, come da tradizione, per i più piccoli, la domenica il raduno nazionale dei Ludobus. Un festival che si è caratterizzato negli anni per la sua fedeltà allo spirito originario dell’arte di strada: niente palchi, nessuna grande struttura, zero tribune. Un cerchio in terra, l’artista al centro, il pubblico intorno, “il cappello” a ricompensa.

YEY – YOUNGS EXPOSE YOUNGS

7-21 SETTEMBRE

GALLERIA “IL FONDACO”, Via Cuneo 18

Festival giovanile di arte contemporanea

Mostra fotografica “Il Roero”

8 SETTEMBRE – 8 DICEMBRE

Palazzo Mathis, piazza caduti per la Libertà 20

Inaugurazione sabato 7 settembre ore 18, con i vini del Roero a cura del Consorzio Tutela Roero. Scatti che presentano un emozionante affresco del Roero, per raccontare una zona piemontese di straordinaria bellezza paesaggistica. Un modo per celebrare e valorizzare un territorio il cui nome è stato inserito nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO, insieme a Langhe e Monferrato. Ingresso libero. Orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 9/12,30 – 15/18; sabato e domenica ore 9/12,30.

500 ANNI DI CULTURA CASEARIA

14 SETTEMBRE – 6 OTTOBRE

PALAZZO MATHIS, Piazza Caduti per la Libertà 20

Inaugurazione sabato 14 settembre ore 18. Un’esposizione unica e originale, dalla collezione Baldino, 100 testi antichi a partire da una lettera del 1491 dedicati alla prelibatezza protagonista del settembre braidese: il formaggio. Per tutti i gourmet, collezionisti ed amanti della lettura. Ingresso libero.

VII RADUNO “A DUI RUE”

14 SETTEMBRE // DALLE 15.30

SANTUARIO DELLA MADONNA DEI FIORI

– ore 15.30, arrivo presso il Santuario Madonna dei Fiori di Bra: consigli per viaggiare in sicurezza della polizia stradale presso l’area parcheggio adiacente al Santuario;

• ore 16.00, intervento del Sig. Questore e delle Autorità – Benedizione dei veicoli;

• ore 16.30, presentazione dei Mosaici di P. MARCO Ivan Rupnik, S. J. all’ingresso del santuario;

• ore 17.30, S. Messa in Santuario con la presenza del Coro Pacem in terris di Boves – Ricordo dei defunti della Polizia di Stato e dei loro familiari.

Evento organizzato dalla Polizia di Stato, con il patrocinio del Comune di Bra

100 ANNI DEI MUSEI DI BRA

20 SETTEMBRE

MUSEO CRAVERI, PALAZZO TRAVERSA, MUSEO DEL GIOCATTOLO

Bra ha deciso di rendere omaggio al primo nucleo di collezioni museali nato esattamente 100 anni fa, festeggiando insieme al grande pubblico con una serie di iniziative, incontri, visite nell’ottica di un museo “fuori dal museo” alla scoperta della nostra storia.

Cheese – Naturale è possibile

20-23 settembre

Centro storico e vie limitrofe

Cheese, l’evento dedicato alle forme del latte, è uno degli eventi più importanti organizzati da Slow Food in collaborazione con la Città di Bra. Seguendo profumi e voci tra le vie del centro storico di Bra, si potrà curiosare tra gli stand del Mercato dei Formaggi, incontrare i produttori dei Presìdi, approfittare delle proposte della Gran Sala, ma anche dei Laboratori del Gusto, delle degustazioni guidate per allenare i cinque sensi al riconoscimento della qualità e degli Appuntamenti a Tavola, occasione imperdibile per gustare specialità, locali e internazionali, in ambienti unici. Il programma completo è disponibile su www.slowfood.it.

MUSEI DI BRA A CHEESE

20 – 22 settembre

I musei civici cittadini saranno visitabili da venerdì 20 a domenica 22 settembre dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 19, con un biglietto unico (5 euro) che permetterà di scoprire tutte le collezioni permanenti del “Craveri” (storia naturale), di Palazzo Traversa (arte, storia e archeologia) e del museo del Giocattolo, oltre che del parco e dello spazio multimediale della Zizzola “Casa dei braidesi”.

Ci sarà anche una gradita sorpresa: coloro che durante “Cheese” accederanno alla Gran sala dei Formaggi di corso Garibaldi riceveranno un buono sconto per poter visitare, con tutta calma fino a febbraio del prossimo anno, la proposta museale cittadina. Durante la kermesse sarà inoltre possibile visitare la mostra “Dar godimenti estetici. Evoluzione di un museo” a Palazzo Traversa, in occasione del centenario dall’inaugurazione del museo storico artistico braidese.

TEATRO “LA BELLA STAGIONE”

27 SETTEMBRE // ORE 18,00

PALAZZO MATHIS, Piazza Caduti per la Libertà 20

Appuntamento con tutti gli amanti del Teatro per la presentazione ufficiale degli spettacoli della nuova stagione teatrale 2019/2020 del Teatro Politeama “Boglione”.

SCRIVI – OMAGGIO AD ALDA MERINI

27 SETTEMBRE // ORE 21,00

PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA’

Spettacolo a cura dell’Associazione “Arte Danza Donatella Poggio” con la partecipazione dell’Associazione Culturale ARTEMIDI. Regia e Coreografie di Donatella Poggio, su musiche di Nuti, Gaber, Maneskin, De Andrè, Zaz, Bertè, Tiromancino, Marilyn Manson e The Doors.

MUSEO DEL GIOCATTOLO FAMILY FRIENDLY

28 – 29 SETTEMBRE

Museo del Giocattolo, via Guala 45

Ogni ultimo weekend del mese il Museo del giocattolo propone attività family freindly con il contributo della Fondazione Crc. Il sabato mattina, dalle 9,30 alle 12 giochi da tavolo per famiglie con l’associazione Ordine della Rocca. La domenica pomeriggio, intrattenimento e animazione nel cortile del museo e visite teatralizzate (alle 15,30 e alle 17). Maggiori info allo 0172 413049

PROLOCO IN CITTA’

28 SETTEMBRE // DALLE ORE 18,00

PIAZZA CARLO ALBERTO

In collaborazione con l’UNPLI, Piazza Carlo Alberto ospita anche per l’anno 2019 le Pro Loco della Provincia di Cuneo che propongono le proprie specialità gastronomiche. Un’occasione per assaggiare le tante proposte del territorio in un clima di festa e cordialità.

SPORT IN PIAZZA E NOTTE DEI CAMPIONI

29 SETTEMBRE // ORE 9,00 – 19,00

CORSO GARIBALDI, PIAZZA XX SETTEMBRE, PIAZZA SPREITENBACH, PIAZZA CARLO ALBERTO

Tradizionale appuntamento con lo Sport in tutte le sue declinazioni. Le Associazioni sportive del territorio propongono un assaggio delle proprie discipline gratuitamente e all’aperto per tutti gli amanti dell’attività fisica. In serata, la “Notte dei campioni” con le premiazioni dei giovani campioni che si sono contraddistinti durante l’anno per abilità e voglia di vincere.

