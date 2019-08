18 agosto: doppio appuntamento musicale a Limone Piemonte

Limone Piemonte si prepara ad ospitare domenica 18 agosto due appuntamenti musicali da non perdere, entrambi a ingresso gratuito.

Alle 12 al lago Terrasole, a 1.750 metri d’altitudine, si esibiranno i Magasin du Cafè, protagonisti del secondo concerto della Rassegna “Note d’acqua” diretta da Piergiorgio Chiera.

Il quartetto carmagnolese suonerà a bordo di una zattera in mezzo allo specchio d’acqua, immergendo il pubblico in atmosfere d’altri tempi, evocando la magia dei bistrot, delle milonghe e dei club newyorkesi sempre in bilico tra modernità e tradizione. Il gruppo, composto daLuca Allievi, Davide Borra, Mattia Floris e Alberto Santoru, porterà al lago Terrasole la sua capacità di interpretare generi molto diversi tra loro, forte di un bagaglio tecnico di tutto rispetto.

Richard Galliano, Gorny Kramer, Astor Piazzolla e Django Reinhardt sono i musicisti che influenzano maggiormente la loro musica. Non mancano citazioni a Edith Piaf, Charlie Chaplin, Carlos Gardel, Yann Tiersen, Bach. Una vera miscela di eleganza ed energia, tra classical, swing, manouche, folk, tango, rock e musica contemporanea.

Lo spettacolo è raggiungibile con una passeggiata di circa 20 minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400, accessibili entrambe anche in mountain bike. Per info e costi sugli impianti di risalita: www.riservabianca.it.

In serata, invece, il Teatro Alla Confraternita accoglierà il Concerto lirico strumentale “A la luz de la luna”, così intitolato in omaggio al cinquantennio dello sbarco dell’uomo sul nostro satellite.

Alle 21 il pubblico potrà ascoltare un programma nutrito di arie d’Opera, operetta, canzoni classiche e napoletane, sotto la direzione artistica del contralto Mirella Caponetti, un talento internazionale della lirica e dell’Opera.

Sul palcoscenico si alterneranno artisti professionisti che, tra una romanza e un duetto, cattureranno l’attenzione del pubblico con i loro virtuosismi regalando grandi emozioni.

Alberto Profeta, tenore dalla bella voce possente e incisiva, conteso dai più importanti teatri internazionali; Natasi Katai, soprano ungherese, che ha già calcato i palcoscenici di tutto il mondo con ruoli da protagonista; il baritono Alessio Quaresima Escobar, reduce da un grande successo personale nel ruolo di Tonio nei “Pagliacci di Leoncavallo” eseguito a Taormina e a Palermo; Anna Araghi, artista diciassettenne dalle indubbie potenzialità; Isadora Agrifoglio, altra giovane soprano emergente che ha già dato prova del suo talento con vari debutti nelle maggiori opere liriche.

Tutti gli artisti saranno accompagnati dal pianista Lorenzo Martini e dalla violinista Vera Anfossi. Si eseguiranno musiche di Chopin, Massenet, Mozart, Offenbach, Lehar, Bizet, Saint-Saens, Puccini, Mascagni, Porter, Gardel, Morricone, Ferilli, Danzi, De Curtis.

Di seguito i prossimi appuntamenti del calendario delle manifestazioni estive di Limone.

Giovedì 15 agosto, dopo il grande Concerto sinfonico dell’Orchestra Bruni in località Prati di San Lorenzo a Limonetto,Limone Piemonte propone la Circus Night. Dalle 18.30 le vie del centro storico si animeranno di artisti che, alle 20, si esibiranno in uno spettacolo di arte circense, tra giocoleria, equilibrismo, magia e fuoco. A seguire dj set per scatenarsi sulle note di brandi dance.

Venerdì 16 agosto al Forte Centrale, sul Colle di Tenda, si terrà la performance corale “Le meraviglie dei viventi”, nata dalla mente di 100 giovani e 30 artisti delprogetto europeo Terract (Interreg Alcotra 2014-20) per celebrare il patrimonio culturale e naturale delle Valli Vermenagna e Roya. Lo spettacolo, che unisce teatro, musica, danza e momenti di convivialità, si terrà dalle 10 alle 15.30.

La manifestazione coinvolge il pubblico in una esperienza di ascolto della natura e di celebrazione delle meraviglie dei viventi. Il percorso è a tappe e la passeggiata si alterna a momenti artistici. Durante la festa, gli spettatori saranno guidati attraverso musica, canti e coreografie alla scoperta degli spazi del forte. Per info: www.terract.eu.

Alle 17.30 in Piazza del Municipio si svolgerà una dimostrazione della tecnica di saponificazione.

Le attività nel centro storico proseguono con una doppia proposta musicale: il concerto spirituale dell’organista Silvano Rodi, alle 17 nella Chiesaparrocchiale di San Pietro, e l’esibizione di Alessandro Fantino e Anna Dari, alle 21 al Teatro Alla Confraternita.

A Limonetto alle 10 partirà dall’anfiteatro una camminata non competitiva sui sentieri della zona. Per tutti i partecipanti dalle 19 aperitivo e dj set.

Sabato 17 agosto l’autrice e medicoNadia Galliano presenta il suo primo romanzo “Seguimi con gli occhi”, edito da Bookabook, che affronta il tema dell’Hiv ispirandosi a storie realmente accadute. Alle 17 nella Biblioteca civica. Ingresso libero.

Alle 19 Piazza del Municipio ospiterà una sfilata di fashion design con le creazioni degli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Cuneo. La serata continua alle 21 con la Silent Night: il centro storico si trasformerà in una grande sala da ballo, in cui verranno distribuite speciali cuffie collegate alle consolle deidj Teoty, Don Paolo e Joan, che permetteranno al pubblico di ascoltare a tutto volume ma senza inquinamento acustico vari generi musicali: dance, commerciale, techno, house, revival, reggeton, kizomba e hip hop.

A Limonetto, a partire dalle 10 e per tutta la giornata, cartoline d’epoca e curiosità di ogni tipo in mostra al Mercato dell’artigianato e del collezionismo e dell’antiquariato. In serata, alle 21 nell’anfiteatro, si terrà il concerto lirico sinfonico a cura della corale polifonica Ars Nova.

Domenica 18 agosto alle 17 in Piazza San Sebastiano babydance e animazione per i più piccoli. Alle 10 a Limonetto Santa Messa e Processione di San Chiaffredo per celebrare il patrono della frazione. Ad animare la serata saranno le note occitane dei Lhi Destartavelà, alle 21 nell’anfiteatro.

Per info sulle manifestazioni limonesi: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 – www.limonepiemonte.it).

c.s.