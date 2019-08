Cocconato ospita Cocco…Wine e si trasforma in una strada del vino

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre Cocconato si trasformerà in una virtuale strada del vino, in cui alternare gli assaggi dei vini ai prodotti tipici del territorio, che riempirà il centro storico del paese e ospitando le cantine di Cocconato e del Monferrato.

Novità di questa edizione: venerdì 30 agosto si svolgerà un anteprima dell’evento con “Il Salotto di Cocco…Wine”, un momento dedicato alla tavola con i sapori e i vini delle cantine di Cocconato.

Il Salotto sarà presente a fianco dei banchi d’assaggio che, nella giornata di anteprima, saranno dedicati esclusivamente alle cantine e ai prodotti tipici di Cocconato.

Si proseguirà nei giorni ormai tradizionali del week-end, quest’anno sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, in cui saranno presenti oltre alle cantine ed ai prodotti tipici di Cocconato, anche altre realtà vinicole del territorio del Monferrato e gli stands gastronomici a cura della Pro Loco e dei Borghi del palio di Comune.

Due “Isole del Vino” completeranno l’offerta della degustazione: il tema ed i protagonisti in questa edizione saranno “Speciale Vini Bio” e “Vini di Sicilia”.

I vini austriaci ospiti speciali di “Cocco…Wine” 2019

Un nuovo evento si inserisce nel programma dell’edizione 2019 di Cocco… Wine. Nella sezione delle isole del vino, a fianco dei vini di Sicilia e dei vini biologici, nella sola giornata di sabato 31 agosto, sarà presente una selezione di vini austriaci.

La selezione è curata dal giornalista Christian Bauer, che presenterà direttamente i vini al banco d’assaggio e terrà anche una degustazione guidata alle ore 21.00 di sabato 31 agosto.

Ecco le aziende vinicole del Comune di Cocconato protagoniste dell’evento

BAVA

BENEFIZIO DI COCCONITO

GIULIO COCCHI SPUMANTI

DEZZANI

MACIOT

MAROVÈ

NICOLA FEDERICO

POGGIO RIDENTE

Gli eventi di Cocco…Wine

Venerdì 30 agosto ore 20 e 21.30

Il Salotto di Cocco…Wine”

Nella sola serata di venerdì 30 agosto aprirà le porte il “Salotto di Cocco…Wine”.

Il Salotto sarà ospitato nel centro storico del paese a fianco dei banchi d’assaggio delle cantine e dei prodotti tipici di Cocconato.

L’area sarà trasformata in un ristorante sotto le stelle, dedicato alla eccellenza dei vini delle cantine di Cocconato. Ogni cantina presenterà un vino del cuore in una speciale enoteca. I vini si potranno abbinare a piatti studiati per l’occasione a quattro mani dagli chef della Cantina del Ponte e della Cascina Rosengana.

I vini presentati al “Salotto” saranno serviti solo in questo speciale momento e non presenti ai banchi d’assaggio della manifestazione creando un’esclusiva degustazione.

I piatti del “Salotto di Cocco…Wine”

“Bis di tradizione”: riso e gallina, la finanziera

(Cantina del Ponte)

Insalata tiepida di vitello con mosto di Sauvignon “Saurì sur lie”,

cipolla brasa e croccante di Nocciole IGP

(Cascina Rosengana)

La carta dei vini

(in ordine alfabetico di azienda)

Barbera d’Asti Superiore “Stradivario” 2013 – Bava

Monferrato Chiaretto 2018 – Benefizio di Cocconito

Alta Langa Brut Millesimato “Bianc ‘d Bianc” 2014 – Cocchi

Monferrato Rosso “La Guardia” 2007 – Dezzani

Barbera d’Asti Biodinamica 2015 – Maciot

Barbera d’Asti 2017 – Marovè

Barbera d’Asti Superiore 2016 – Nicola Federico

Piemonte Albarossa “Del Marusè” 2013 – Poggio Ridente

Come partecipare a “Il Salotto di Cocco…Wine”

Modalità e orari:

Sono previsti tre momenti: ore 20 e ore 21.30

Due le modalità di partecipazione:

– al costo di euro 10 sarà possibile scegliere uno dei due piatti in abbinamento alla degustazione di due vini a scelta tra le etichette che le aziende di Cocconato metteranno a disposizione.

– al costo di euro 16 sarà invece possibile assaggiare i due piatti presentati in abbinamento a tre degustazioni a scelta.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione entro le ore 16 di giovedì 29 agosto tramite il coupon in allegato.

Sabato 30 agosto ore 18.30

Le degustazioni guidate

Nei giorni dell’evento saranno proposte tre degustazioni guidate che affiancheranno i banchi d’assaggio della manifestazione.

La prima è in programma venerdì 30 agosto alle ore 18.30 e sarà condotta da Alessandro Scorsone. E’ consulente per la ristorazione e degustatore ufficiale, collabora con Go Wine, ricopre attualmente il ruolo di co-coordinatore della Guida Vini Buoni d’Italia del Touring Club.

In degustazione sarà presentato un vino “speciale” per annata o per storia per ogni cantina di Cocconato.

Ecco l’elenco dei vini in degustazione:

Bava

Barbera d’Asti Superiore “Stradivario” 2001

Benefizio di Cocconito

Monferrato Rosso “Vecchia Ceppaia” 2014

Dezzani

Monferrato Rosso “La Guardia” 2007

Maciot

Vino Rosso “Nobilino” (da uve nebbiolo) 2018

Marovè

Piemonte Bonarda 2017

Nicola Federico

Da definire

Poggio Ridente

Monferrato Bianco “Tris di uve” 2018

La seconda è in programma sabato 31 agosto alle ore 18.30 e sarà condotta da Michele Longo, sommelier, giudice del Regional Italy panel ai Decanter World Wine Awards, membro del Wine Educational Board (W.E.B.), il comitato che collabora con Collisioni, ed è co-curatore delle “W.E.B. Tasting Notes”. È Deputy-Director di “iandagata.com”, ed è vice-curatore di “5StarWines – The Book”, la nuova guida di vini pubblicata da Veronafiere.

In degustazione la Barbera d’Asti delle cantine di Cocconato.

Bava

Barbera d’Asti Superiore “Stradivario” 2013

Benefizio di Cocconito

Barbera d’Asti Superiore 2017

Dezzani

Barbera d’Asti Superiore “Gli Scaglioni” 2013

Maciot

Barbera d’Asti “465” 2017

Marovè

Barbera d’Asti 2017

Nicola Federico

Da definire

Poggio Ridente

Barbera d’Asti “Vallìa” 2017

La terza degustazione è in programma sabato 31 agosto alle ore 21.00, condotta dal giornalista Christian Bauer. Protagonista una selezione di vini dell’Austria. Maggiori informazioni nei prossimi giorni.

Le degustazioni sono su prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Il calendario delle degustazioni:

VENERDI’ 30 AGOSTO ORE 18.30

Partecipazione diretta dei produttori di Cocconato per raccontare la loro storia e i loro vini. Degustazione guidata condotta da Alessandro Scorsone

Costo € 10,00 (Riduzioni Soci Go Wine € 8,00)

SABATO 31 AGOSTO ORE 18.30

“La Barbera d’Asti di Cocconato”. Degustazione guidata condotta da Michele Longo

Costo € 5,00 (Riduzioni Soci Go Wine € 4,00)

Modalità di partecipazione alle degustazioni di approfondimento

Per le degustazioni di approfondimento è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a [email protected]

Per informazioni contattare Go Wine al numero 0173 364631.