Miss Universe Italy Piemonte, la finale Regionale a Costigliole Saluzzo (FOTO e VIDEO)

Un pubblico numerosissimo e attento ha dato il benvenuto, nel salone polifunzionale di Costigliole Saluzzo a tutto lo Staff piemontese di Miss Universe Italy, composto da: Elisa Muriale, presentatrice della serata e direttrice per la Regione Piemonte del concorso di bellezza, Ugo Magnaldi Responsabile di Progetto, Elena Pellegrino Responsabile Commerciale, Noemi Risso Responsabile coreografie ed i Fotografi Ufficiali Luca Borsotto, Attilio Mancino e Antonio Lori.

Ospite della serata finale di Miss Universe Italy -Piemonte, Valentina Filippi, modella indossatrice e che a giugno ha sostenuto un’iniziativa a scopo benefico con l’Associazione Attivamente di Costigliole Saluzzo, presentando per la prima volta sul palco e in pubblico.

Un’altra donna, ospite della serata è stata Alessia Astesana, che ha cantato un brano emozionante, accompagnando in passerella le 7 Vincitrici e Rappresentanti Regionali che andranno alle Finali Nazionali di Roma.

Tra gli ospiti, tutti al femminile, anche Michelle Ruata, 21 anni, cantante lirica da quattro. Tra le più giovani soprano liriche d’Italia, finalista premiata al Concorso patrocinato dalla prima moglie di Pavarotti nel 2017, nonché vincitrice del Premio Accademia Opera di Pienza 2018, ha ricevuto il titolo della Voce di Soprano Lirico Leggero migliore in Assoluto.

La Direzione di Miss Universo Italia Piemonte ha fortemente voluto per l’evento, la presenza sul palco di Marella Ruata, sorella di Michelle. Marella, che quest’anno ha partecipato alle Selezioni del Concorso, ha eseguito con il violino, alcuni brani del suo repertorio accompagnando il suo talento musicale alla sfilata delle Miss e duettando con la sorella cantante lirica.

Concluso quindi in una serata trionfante, il lungo tour che ha condotto 12 miss alla finale di Costigliole Saluzzo, dove le 7 PreFinaliste, elette a rappresentare il Piemonte a Roma per la Finale Nazionale di Miss Universe Italy, splendidamente vestite dagli abiti fioriti di Parole in Fiore sono state: Layla Bounani (1ª classificata), Francesca Servetti (2ª classificata), Giada Bergamaschi (3ª classificata), a seguire Aurora Leli, Asia Scalerandi , Federica Riso e Asia Cangianiello.

Le 7 rappresentanti piemontesi, saranno prossimamente impegnate nelle riprese televisive del nuovo format #Reality, dal 17 al 25 agosto, giorno della tanto attesa Finale Nazionale 2019 a Roma, che andrà in onda domenica 1 settembre su LA5 (MEDIASET), grazie all’organizzazione MEDIASEVEN di Marco Ciriaci, Direttore Nazionale e Patron MISS UNIVERSO ITALIA.

La finale di Roma di “Miss Universe Italy”, con le cento rappresentanti di bellezza mondiale, decreterà il podio della Miss italiana che concorrerà al titolo internazionale, detenuto dalla filippina Catriona Gray.

Le immagini dell’evento nella fotogallery di Alice Ferrero Image

Miss Universe Italy: le 7 rappresentanti del Piemonte a Roma

Le parole di Elisa Muriale e della 1 classificata Layla Bounani

Le parole di Francesca Servetti e Giada Bergamaschi, 2° e 3° posto sul podio