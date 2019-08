Musica e montagna a Ferragosto nello splendido palcoscenico naturale di Limone Piemonte

Linea Verde Viaggi vi accompagna in questo angolo di Piemonte per vivere lo spettacolare concerto di Ferragosto con autobus grandturismo con partenza da Saluzzo

L’incanto del connubio musica-montagna a Ferragosto si rinnoverà per la 39ª volta nello splendido palcoscenico naturale dei Prati del Vallone di S. Lorenzo, sopra Limonetto. Quest’anno protagonista del concerto, che sarà trasmesso in diretta da Rai 3, sarà il grande repertorio lirico italiano, assente da un decennio a Ferragosto.

Sotto la bacchetta del Maestro Andrea Oddone, l’orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo si cimenterà in alcune tra le Sinfonie d’opera e musiche di scena più conosciute: dal Guglielmo Tell di Rossini alla Norma di Bellini, dalla Danza delle Ore di Ponchielli alla Marcia trionfale e balli dell’Aida di Verdi. Alle pagine sinfoniche si alterneranno famosissime Arie di Puccini (“Vissi d’arte” da “Tosca” e “Un bel dì vedremo” da “Madama Butterfly”) e di Verdi (“D’amor sull’ali rosee” e “Tu vedrai che amore in terra” da “Il Trovatore”), nell’interpretazione di Marta Mari, soprano bresciano giovane, ma già molto affermato.

Linea Verde Viaggi vi accompagna in questo angolo di Piemonte per vivere lo spettacolare concerto di Ferragosto con autobus grandturismo con partenza da Saluzzo alle ore 7.50 dall’ Autostazione Bus Company – Via Circonvallazione 19.

