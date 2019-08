Limone Piemonte: diretta RAI per il 39° Concerto di Ferragosto

A meno di una settimana dal grande Concerto Sinfonico di Ferragosto in programma in località Prati di San Lorenzo a Limone Piemonte, fervono i preparativi per la diretta RAI che seguirà l’evento. La 39^ edizione del Concerto verrà infatti trasmessa in diretta nazionale TV su RAI 3 e RAI Sat dalle ore 12.45 di giovedì 15 agosto, così come conferma il Responsabile Redazione RAI TgR Piemonte, Tarcisio Mazzeo.

“Settantacinque minuti di diretta nazionale, seguita dalla diretta con il Telegiornale regionale del Piemonte e, secondo tradizione e in omaggio alla sentitissima vicinanza, un ampio contributo al Tg della Liguria. Conduzione in diretta e servizi di approfondimento sono a cura della Redazione di TgR Piemonte e poi la regia e i tecnici del Centro di Produzione Tv di Torino: 25 professionisti per raccontare il Concerto da otto postazioni. Il Concerto di Ferragosto è il fiore all’occhiello della Testata Giornalistica Regionale, che tiene ben salde e ogni giorno fa crescere le radici nel proprio territorio: dal gennaio 2018 al 30 giugno 2018 i servizi dedicati alla Granda hanno toccato quota 1200, i giornalisti e le telecamere dell’informazione regionale della Rai hanno raccontato Cuneo e altre 62 località della Provincia. Una presenza continua e diffusa. L’appuntamento con il Concerto di Ferragosto è scolpito nell’estate e nell’attesa di residenti a villeggianti, ma con assoluta certezza anche del resto d’Italia come dimostrano i risultati dell’edizione passata: picco d’ascolto a 2milioni e 200mila spettatori, ascolto medio 690mila con uno share del 7,04%. La Rai del Piemonte segue il concerto dal debutto nel 1981, e ha cominciato a farlo in diretta nel 1993 grazie alla passione dell’indimenticabile Gianfranco Bianco, nel cui ricordo diamo appuntamento non solo a Ferragosto 2019, ma fin d’ora al quello del 2020, per l’edizione numero 40“.

“In qualità di Presidente dell’ente di promozione turistica del Cuneese e a nome di tutti gli enti organizzatori e sostenitori del Concerto, ringrazio il dott. Mazzeo, i giornalisti conduttori dell’evento Francesco Marino e Chiara Pottini, unitamente a tutti i collaboratori del TgR Piemonte per la diretta che si apprestano a realizzare in occasione dell’evento. – dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – La diretta rappresenta una eccezionale cartolina promozionale delle nostre montagne. A tutti coloro che hanno deciso di vivere il Concerto a Limone Piemonte e a coloro che lo seguiranno da casa, auguro di trascorrere uno splendido Ferragosto“.

