I gironi della Serie D 2019/2020: Bra e Fossano con le liguri, toscane e un tocco di lombardo

E’ il giorno dei Gironi della Serie D. In diretta la Lega Nazionale Dilettanti svelerà quella che sarà la prossima stagione sportiva e, di conseguenza, quello che sarà il cammino del Bra e della neo promossa Fossano.

Ed è subito sorpresa per le due compagini cuneesi, inserite in un Girone A mai come quest’anno affascinante e…interregionale.

Bra e Fossano, oltre alle tradizionali piemontesi Borgosesia, Casale, Chieri e Verbania, andranno infatti a giocarsela su campi di Liguria, Lombardia e Toscana.

Se Ligorna, Savona, Lavagnese, Vado, Sanremese e Fezzanese sono vecchie conoscenze soprattutto dei giallorossi, e la Caronnese è la solita mina vagante lombarda, grande curiosità è rappresentata dalla quota toscana inserita per la prima volta in questo raggruppamento. Lucchese e Prato sono le nobili decadute, il Real Forte Querceta rappresenta Forte dei Marmi mentre si torna nel lucchese per affrontare il Seravezza e il Ghivizzano.

Questo il raggruppamento:

Girone A

Borgosesia

Casale

Fossano

Ligorna

Real Forte Querceta

Seravezza

Chieri

Ghivizzano

Lucchese

Sanremese

Vado

Caronnese

Fezzanese

Lavagnese

Prato

Savona

Verbania