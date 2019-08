Una settimana di musica e cultura a Limone Piemonte: il programma degli eventi

Continuano gli appuntamenti del programma di manifestazioni estive di Limone Piemonte, con una settimana ricca di musica e cultura.

Venerdì 9 agosto per la rassegna “Limone Classica” il Teatro Alla Confraternita ospiterà alle 21 il concerto del Genos Saxophone Quartetto, giovane formazione genovese composta da Elia Faletto, Tommaso Massardi, Matteo Tassano e Nicolò Gatti.In programma, brani di Clerisse, Piernè, Dubois, Gershwin, Piazzolla, Ellington e Itturalde. Ingresso libero.

Domenica 11 agosto riparte la rassegna musicale Note d’acqua, con il concerto al Lago Terrasole della Treves Blues Band, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio nella storia della “musica del diavolo”, dai primi canti di lavoro a quello arcaico e campagnolo, dal blues elettrico di Chicago a quello più moderno.

Il gruppo di esibirà a 1.750 metri d’altitudine su una zattera in mezzo al lago. Lo spettacolo, che avrà inizio alle 12, è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400.

Sempre domenica 11 nel centro storico, a partire dalle 9 e per tutta la giornata, verrà allestita la Libreria a cielo aperto, con gli stand delle case editrici dislocati lungo le vie del paese.

In serata alle 21 il Teatro Alla Confraternita ospiterà la tappa limonese dell’ottava edizione del Voxonus Festival “Dalle Alpi al Mare, itinerari in musica”. Una rassegna musicale che unisce mare e monti, Liguria e Piemonte in un’autentica esperienza artistica. Brand di spicco dell’Orchestra Sinfonica di Savona, il Voxonus Festival è l’unica realtà stabile, sinfonica, operistica e corale in Italia, improntata su musiche e strumenti del Sette-Ottocento. Sebbene il suo marchio sia l’età barocca, il repertorio si apre a contaminazioni crossover, che fanno del Festival un’esperienza unica nel suo genere. Per info: www.orchestrasavona.it.

Di seguito i prossimi appuntamenti del calendario delle manifestazioni estive di Limone.

Mercoledì 7 agosto doppia videoproiezione su temi naturalistici. Alle 21 al Teatro alla Confraternita appuntamento con “Limone nel cuore”, con immagini di flora e fauna locali a cura di Giacomo Bellone. Sempre alle 21, ma all’anfiteatro di Limonetto, incontro con Valentina Ruco sulla salvaguardia dello stambecco e presentazione del progetto Alcotra Lemed-Ibex.

Giovedì 8 agosto continua alle 21 in Piazza del Municipio continua la rassegna “Un’estate in liscio” con una serata danzante a cura di Angelo e Marzia. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’anfiteatro delle scuole elementari. Sempre alle 21, all’anfiteatro di Limonetto, lezione di danza occitana con Daniela Mandrile.

Venerdì 9 agosto alle 17 nelle sale della Biblioteca civica la scrittrice Raffaella Gozzini presenta il suo ultimo romanzo “Un sentiero per la libertà”, di Curti editore.

In serata, alle 21 a Limonetto, cinema all’aperto per bambini.

Sabato 10 agosto al Centro sportivo Il Fantino si terrà il Torneo di calcio senior. Per info e iscrizioni telefonare al numero 338.4815044.

Dalle 17 in Piazza del Municipio si terrà lo spettacolo “A spasso nella dance”, un pomeriggio di musica e divertimento per grandi e piccini con artisti di strada. Dalle 21 serata dedicata alla musica dance anni Novanta e Duemila con la dj resident guest Elena Tanz e l’animazione di Mischa Lecter e Kalelith Demonia.

Domenica 11 agosto al Centro sportivo Il Fantino il Torneo di calcio junior. Per info e iscrizioni telefonare al numero 338.4815044.

Alle 17 in Piazza San Sebastiano baby dance e animazione per i bambini.

Alle 21 all’Anfiteatro di Limonetto serata con porchetta, patate e birra sulle note occitane dei Lhi Jarris.

